Arranca a Girona el Primer de Maig més feminista

Centenars de persones protesten pel centre de Girona des de poc minuts després de les 12 del migdia en la manifestació del Primer de Maig convocada per Comissions Obreres i la UGT. La protesta està marcada especialment per la reivindicació feminista i contra la pobresa laboral donat que un percentatge elevat de les devalucions salarials les han patit els col·lectius de dones. A la capçalera de la manifestació, el protagonisme és per la franja violeta que ha organitzat la Plataforma Feminista. A ritme festiu, però plenament reivindicatiu, els concentrats criden també contra la corrupció política i reivindiquen que es derogui la reforma laboral.

Els dos màxims representants dels sindicats, Xavi Casas (UGT) i Bartomeu Compte (CCOO) han denunciat la precarització del mercat del treball de Girona. Critiquen l'alta estacionalitat dels contractes especialment a la costa i alerten del nombre creixent d'ERO's a la indústria gironina.

La manifestació recorrerà el centre de Girona i acabarà a la plaça del Vi, on està prevista la lectura d'un manifest. La protesta aquest any està especialment marcada també pels comicis generals i municipals. Entre els manifestants hi ha diferents representants de partits polítics d'esquerres com el diputat electe pel PSC, Marc Lamuà.