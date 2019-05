CaixaBank recorda al Govern que no tots els bancs van rebre ajudes És contrària a una pujada fiscal al sector per a recuperar els diners d

No tots som (hem estat) iguals, va venir a dir ahir el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quan se li va preguntar sobre la possibilitat que el nou Govern elevi els impostos als bancs per recuperar les ajudes donades al sector durant la crisi, tal com proposa Unides Podem, suposat soci preferent dels socialistes. Gortázar va precisar que «nosaltres no som responsables dels errors i dels diners que han costat altres entitats. És important separar les coses». Al temps, va afegir que «no té sentit» que uns bancs hagin de retornar ajudes públiques d'entitats «que ja no hi són perquè van ser insolvents o perquè van ser adquirides per uns altres, o que estan en altres projectes». Tampoc «que siguin responsables de la mala gestió dels quals han desaparegut», com el Banc de València, que li va ser adjudicat en 2012.

El conseller delegat de CaixaBank va recordar que aquesta «ja ha contribuït amb 4.700 milions de les nostres butxaques» en concepte de devolució de preferents i contribució al fons de garantia de dipòsits i al fons únic de resolució, a més d'abonar l'impost de societats, que en 2018 va aconseguir els 712 milions.

Gortázar es va expressar així durant la presentació de resultats del primer trimestre, en el qual CaixaBank ha obtingut un benefici de 533 milions. Es tracta d'un 24,3% menys que en idèntic període de 2018. El descens obeeix a l'absència aquest any dels ingressos extraordinaris que van tenir llavors: la venda de Repsol (63 milions), la reclassificació comptable de l'angolès BFA (76 milions) i la revaloració de la participació del lusità BPI en la cervesera Viacer (54 milions). Sense l'impacte d'aquests extraordinaris ni canvis de perímetre de 2018, els resultats del trimestre creixen un 4,3%. D'altra banda, els recursos de clients pugen fins als 369.463 milions (10.981 milions en 2019 i un 3,1 més) i els actius sota gestió augmenten un 3,7%, fins als 97.454 milions. El nou crèdit hipotecari es va elevar en un 5%. Un 66% del mateix està referenciat a tipus fixos. El conseller delegat del banc va augurar que l'euríbor -principal referència en el finançament d'habitatges- es mantindrà en negatiu «durant més temps del previst».

En altres qüestions, Gortázar no va voler opinar sobre la formació del nou Govern però sí que ho va fer respecte a Catalunya, sobre la qual va dir que «fa falta diàleg i respecte al marc legal». «Continuem confiant que s'arribi a un acord, encara que és difícil», va afegir. No va respondre a si la normalització en aquella autonomia implicaria el trasllat de la seu de València a Barcelona.