El Santander guanya 1.840 milions fins a març, un 10% menys

Santander va registrar un benefici net atribuït de 1.840 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any, la qual cosa suposa un descens del 10% (-8% en euros constants) respecte al mateix període de l'any anterior en haver-se comptabilitzat un càrrec net de 108 milions d'euros per la venda d'actius i reestructuracions. En concret, aquest càrrec inclou 150 milions de plusvàlues per la venda de la participació del 51% de Prisma a l'Argentina i 180 milions de pèrdues derivades de la venda d'una cartera d'immobles residencials a Espanya, més un càrrec de 78 milions pels costos de reestructuració a Regne Unit i Polònia.

El conseller delegat del banc, José Antonio Álvarez, va declinar avaluar els resultats de les eleccions generals del diumenge, però va dir que als partits polítics els correspon arribar a acords per generar confiança a l'inversor. «Cal donar confiança a l'inversor» i fer d'Espanya un país atractiu per a invertir, i que serveixi per, entre altres qüestions, reduir l'atur.

D'altra banda, l'Audiència Nacional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Banc Santander contra la seva imputació en qualitat d'hereu en la causa que investiga la fallida i liquidació del Banc Popular, en contra del criteri de la Fiscalia, i deixa sense efecte la seva condició d'investigat per la via penal.