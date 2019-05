Unes 682.000 empreses decideixen a partir d'avui qui presidirà les Cambres catalanes

Unes 682.000 empreses catalanes estan cridades a votar a les eleccions a les 13 cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, que se celebraran d'avui fins al 7 de maig. En aquests comicis es permetrà per primera vegada el vot electrònic i es prescindeix del vot per correu postal, després que els tribunals anul·lessin un alt percentatge d'aquests vots per frau en les últimes eleccions a la Cambra de Barcelona, del 2010.

Així doncs, es podrà votar a la web de la cambra corresponent des d'avui fins al 7 de maig; mentre que els col·legis electorals obriran el dia 8 de maig. Els comicis escullen dues terceres parts del ple de les cambres. Els resultats decidiran qui substituirà Miquel Valls després de 16 anys ocupant la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona.

A Barcelona, se celebraran comicis per a totes les categories, és a dir, per a tots els epígrafs. Un total de 192 aspirants optaran a ocupar les 40 vocalies del ple de l'ens cameral barceloní en uns comicis en els quals s'han inscrit diverses candidatures, començant per les de l'ex-conseller delegat de Cacaolat, Enric Crous, que es presenta en representació de RP UNO, el financer de Banco Mediolanum Carles Tusquets, i l'advocat i economista Ramon Masià. A més, també es presenten empresaris independentistes relacionats amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Cercle Català de Negocis. És el cas del president d'aquesta última entitat, Albert Pons; el gerent de Recam Làser, Pere Barrios; o l'actor i fundador d'Ariska Films, Joel Joan. I, per últim, el «lobby» de dones empresàries «50a50», amb l'empresària i directora de l'Observatori de la Dona de l'ens, Anna Mercadé, al capdavant.



Sistema inèdit

Entre les representants d'aquesta candidatura formada per dones, hi ha la professora d'ESADE Isa Moll, o la consultora de Diverinvest Carol Daunert, per exemple.

La campanya ha estat marcada per les incerteses que ha provocat un sistema electoral inèdit a Catalunya. Amb el vot electrònic, la Generalitat pretén impulsar la participació, que en els últims comicis no va arribar al 2%. La plataforma de vot ha estat dissenyada per la companyia Scytl.

Per votar de forma remota, s'haurà d'utilitzar un certificat electrònic mentre que per emetre el vot presencialment caldrà identificar-se amb el DNI o passaport. Per garantir la seguretat del procés, la Generalitat ha escollit AGTIC Consulting perquè realitzi una auditoria externa per acreditar que tot el procediment es duu a terme sense irregularitats. A més dels 40 elegits per sufragi, l'òrgan de govern de la Cambra, el formen 20 membres més. D'aquests, 14 llocs estan reservats a les empreses que aportin una quantitat mínima de 75.000 euros l'any (entre les quals hi haurà Abertis, Caixabank i Naturgy) i 6 més a proposta de les organitzacions empresarials. Les patronals Pimec i Foment no han arribat a un consens pels seients que els pertoquen i presentaran dues llistes separades per a les sis places.