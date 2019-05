Sánchez es compromet a la creació de «feina de qualitat, treballs dignes i salaris justos»

El president espanyol en funcions i guanyador de les eleccions del 28-A, Pedro Sánchez, es va comprometre amb la creació de «feina de qualitat, treballs dignes i salaris justos». En una piulada amb motiu del Primer de Maig, el secretari general del PSOE va destacar el centenari de la primera manifestació del Dia del Treball, i va assegurar que el seu «compromís» és «seguir avançant» per millorar la situació laboral dels espanyols. Sánchez va fer una piulada amb el lema «Primer les Persones», el mateix que els sindicats majoritaris CCOO i UGT utilitzen per a la manifestació d'enguany.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, va dir que derogar les reformes laborals i «tornar la democràcia al mercat de treball» haurien de ser dos dels objectius prioritaris del Govern que sorgeixi de les eleccions generals del 28-A.

El diputat de JxCat i secretari general de la Crida Nacional per la República, Antoni Morral, va recordar que l'1 de Maig és un dia «important» per reivindicar la independència per «poder fer front a les demandes socials». «Necessitem de tots els recursos legislatius per poder legislar sobre les millores socials», va dir Morral.