Informe. El 34% dels assalariats va guanyar per sota de 4.200 €, el salari mínim del 2017

Un total de 6,3 milions de treballadors, el 34,4% dels assalariats espanyols, percebien en 2017 un sou per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) (4.234 euros anuals), mentre que 5,4 milions, el 29,5% dels assalariats, va guanyar entre un i dues vegades l'SMI (14.847 euros anuals). Entre 2010 i 2017 els salaris van pujar de mitjana a Espanya només un 0,31%. Així es desprèn de les dades recopilades per Gestha, coincidint amb el Dia del Treballador, que reflecteixen que un terç dels assalariats espanyols en 2017 estava per sota del llindar de la pobresa i altres 5,4 milions sofrien una manca material severa, i fins i tot estaven per sota del llindar de la pobresa si es tractava d'una llar formada per dos adults i dos nens.

Entre 2010 i 2018 es va registrar una reducció de la població activa de 508.300 treballadors, si bé en els dos últims anys s'ha produït una inflexió interanual, ja que la població activa va aconseguir els 22,86 milions de persones en el quart trimestre de 2018, amb un total de 3,3 milions d'aturats.

Així mateix, el nivell de desocupació des de 2007 va créixer fins al màxim, aconseguit en 2012, iniciant-se un gradual descens, si bé queden encara 1,3 milions de persones parades més que en 2007. Entre 2010 i 2017 es va produir un «imperceptible» augment en el nombre de treballadors, amb una millora salarial del 0,31%, fins als 19.172 euros anuals.

D'igual forma, ha augmentat gairebé un 13% el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social entre 2008 i 2017, per sobre del conjunt de la UE (-3,8%) i de l'Euro Zona (+3,9%), de manera que la meitat de l'augment de pobres a la UE prové d'Espanya.