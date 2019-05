Més drets en contra del risc de més EROs

Convertir cada dia en un 8-M, acabar amb la bretxa salarial com a principal lluita contra la desigualtat. Aquest era un dels objectius dels sindicats pel Primer de Maig a Girona. La Plataforma Feminista Gironina també va participar en la manifestació convocada pels sindicats. Es tracta d'una entitat de què tant UGT com CCOO formen part, però també engloba partits polítics de diferents ideologies i entitats feministes com la Xarxa de Dones de Girona. En aquesta franja violeta, totes les dones anaven vestides d'aquest color i també van fer onejar banderes liles. Al capdavant, una pancarta que anunciava «Ara ens toca a les dones».

Aquesta franja violeta es trobava just a l'inici de la manifestació, on es van llegir els manifestos. Durant el recorregut també van cridar contra la bretxa salarial i els sostres de vidre. La representant de CCOO, Belén López, va denunciar que quan es parla de devaluació de salaris s'ha de tenir en compte que la majoria, en un nombre molt elevat afecta les dones. En aquest sentit va remarcar que són les treballadores les que més estan patint tenir feina però continuant essent pobres, cosa que impedeix desplegar un projecte de vida.

A la marxa de les dones va estar acompanyada per un miler de persones, segons la Policia Municipal de Girona, per reclamar una millora dels drets laborals en la manifestació convocada per CCOO i UGT. Els sindicats es van centrar en la petició de millores laborals en el sector industrial a les comarques gironines, ja que han detectat un augment d'EROs i reduccions de plantilla durant l'últim any en aquest àmbit.

Al ritme de la batucada, la manifestació convocada pels sindicats CCOO i UGT amb motiu de l'1 de Maig sortia a les 12 del migdia de la plaça de la Independència de Girona. La capçalera mostrava una pancarta en què es reclamava «+ drets, + igualtat, + cohesió per a les persones». Al capdavant de la pancarta hi havia els dos líders sindicals a la demarcació, el primer secretari de CCOO, Bartomeu Compte, i el d'UGT, Xavier Casas. Els seguien un miler de persones, segons va comptar la Policia Municipal de Girona, unes dues-centes més que l'any passat.

Els dos sindicalistes van coincidir en la falta de polítiques socials i inversió dins del sector de la indústria a les comarques gironines. De fet, Xavier Casas va mostrar la seva preocupació pel «repunt de casos d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) a tot Catalunya» durant l'últim any. Un dels exemples d'aquesta davallada en la indústria a les comarques gironines és l'ERO que s'està estudiant aplicar a la fàbrica saltenca de Gas Gas, que afectarà 24 treballadors.

El primer secretari de CCOO, Bartomeu Compte, va denunciar que les empreses facin EROs de forma «més soterrada que durant la crisi econòmica». En aquest sentit, el líder de CCOO a Girona va destacar que abans «hi havia una vigilància més gran per part de les administracions» en la gestió dels expedients i que ara les empreses «busquen mesures menys traumàtiques» a l'hora de redefinir les plantilles. Tot i això, aquests canvis en la gestió de personal acaben afectant les condicions laborals o el sou dels treballadors.

Els dos sindicats van denunciar la «temporalitat» que hi ha en el sector dels serveis. Bartomeu Compte va recordar que «els hotels cada vegada redueixen més els mesos de temporada». Segons va apuntar Casas, això provoca «un Dragon Khan» al mercat laboral de la demarcació perquè hi ha «puntes molt elevades» de creació de llocs de treball durant l'estiu, però després es destrueixen moltes places i molta gent acaba a l'atur. Això comporta «rendes baixes» dels treballadors a la major part del litoral gironí.

Per això el primer secretari de CCOO va defensar que les administracions i les empreses «posin les bases» per generar «un canvi productiu» a les comarques gironines i enfocar el motor econòmic del territori a la indústria, on Casas va remarcar que es promocionaria «una feina estable de dotze mesos».