Sánchez Llibre accepta canviar la reforma laboral

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va assegurar que no té «por» d'una «modificació o modernització» de la reforma laboral. L'endemà que els sindicats exigissin derogar la llei del 2012, el president de la patronal va afirmar que la proposta dels treballadors es basa realment en una revisió que l'empresariat està disposat a negociar. «A través de la influència que tindrem al parlament ja parlarem amb totes les formacions polítiques perquè no hi hagin disbarats», ha afegit, mostrant-se «convençut» d'arribar a una entesa. Respecte l'escenari postelectoral, Sánchez Llibre es va limitar a demanar «moderació i estabilitat» al proper executiu, a qui també li va reclamar mesures per reduir la desigualtat social i frenar així l'auge del populisme.

«Els sindicats fan el que han de fer», va dir Sánchez Llibre en referència a les proclames de l'1 de maig en què CCOO i UGT exigien la derogació de la reforma laboral que el PP va impulsar el 2012. A parer del president de Foment del Treball, en realitat, no es tracta de tombar el 100% d'aquella llei, sinó de «modernitzar-la».