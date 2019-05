El volum de negoci a Girona del Banc Sabadell creix un 5% el primer trimestre

Continua el dinamisme comercial de Banc Sabadell a les comarques gironines. El comportament del crèdit concedit per l'entitat a les famílies i empreses segueix sent molt bo, i alguns negocis han experimentat forts creixements. Així, destaquen xifres com les del finançament al consum, que s'ha elevat fins als 12,3 milions d'euros (un 4,5% més que l'any passat) i les de l'activitat asseguradora, que ha augmentat més d'un 32%. El banc ha concedit 424 milions d'euros de crèdit a les comarques gironines, xifres similars a les del mateix període de l'any passat, que ja va ser molt positiu.

Els recursos dels clients gironins també han experimentat un fort repunt, i se situen en els 3.319 milions d'euros, un 6,3% més que en el primer trimestre de l'any passat. Durant aquests primers tres mesos de l'any, el banc ha captat gairebé 3.800 clients, dels quals un 19,9% han estat empreses i la resta, particulars, i vora 1.865 nòmines, un 1% més en el camp interanual.

Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre de l'any 2019 a Girona amb un volum de negoci de 5.505 milions d'euros, cosa que representa un creixement del 5% respecte al mateix trimestre de l'any passat.

El Banc Sabadell va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici net atribuït de 258,3 milions d'euros, segons va informar divendres a la Comissió Nacional de Mercat de Valors. La xifra és un 0,4% més baixa en comparació interanual, però confirma la recuperació del benefici recurrent de l'entitat.