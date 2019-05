El vot electrònic remot posa en marxa les eleccions de les Cambres de Comerç

Unes 682.000 empreses catalanes estan cridades a votar a les eleccions a les 13 cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, que se celebraran des d'ahir fins al 7 de maig. En aquests comicis es permetrà per primera vegada el vot electrònic i es prescindeix del vot per correu postal, després que els tribunals anul·lessin un alt percentatge d'aquests vots per frau en les últimes eleccions a la Cambra de Barcelona, del 2010. Així doncs, es podrà votar a la web de la cambra corresponent fins al 7 de maig; mentre que els col·legis electorals obriran el dia 8 de maig.

Els comicis escullen dues terceres parts del plenari de les cambres. Els resultats decidiran qui substituirà Domènec Espadalé ocupant la presidència de la Cambra de Comerç de Girona, que ha hagut de prorrogar el seu mandat pel retard en la convocatòria.

Les Cambres de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, de Girona i de Sant Feliu de Guíxols celebraran eleccions per escollir els representants per sufragi, però només per a alguns dels epígrafs en què es divideixen el plenari i el cens. La Cambra de Lleida, a més de celebrar eleccions per a alguns dels epígrafs, també escollirà eleccions els vocals en representació de les organitzacions empresarials.

Com a conseqüència de l'aplicació de la nova normativa, que permet declarar electes de manera directa quan el nombre de candidats ha estat igual o inferior al nombre de vocalies a escollir, no se celebraran eleccions a les Cambres de Reus, Tàrrega, Valls, Tortosa i Palamós. En aquestes cambres resten pendents només de l'elecció dels representants de les empreses de major aportació per a establir la composició definitiva dels seus plenaris. A la Cambra de Tarragona tampoc se celebraran eleccions per sufragi dels vots dels electors, però sí que s'hauran d'escollir els representants a proposta de les organitzacions empresarials.