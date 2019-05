Bauhaus obre una nova botiga a l'Espai Gironès per als mesos d'estiu

Bauhaus segueix amb la seva aposta per la província de Girona i ha obert una nova botiga a l'Espai Gironès de Salt. Aquest és el segon centre que posa a disposició dels clients, conjuntament amb la botiga principal que es troba al Parc Comercial Mas Gri, i romandrà obert exclusivament durant els mesos d'estiu per reforçar l'oferta de productes de jardí, climatització i decoració. La botiga va quedar inaugurada ahir al migdia amb la visita de l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, i el tinent d'alcalde, Àlex Barceló.

D'aquesta manera, la marca especialista en el condicionament de la llar, taller i jardí, amplia la seva gama de productes de temporada a la ciutat. En el nou espai de 1.327 metres quadrats de superfície comercial es podran trobar articles per al jardí o la terrassa aquest estiu amb mobles, piscines, gespa, tendals, para-sols, barbacoes i tot tipus d'il·luminació, entre d'altres, així com articles de climatització i decoració. A més, disposa d'un equip d'experts que ajudaran el client i l'assessoraran en tot allò que necessiti.

Bauhaus reforça així la seva relació amb Girona i vol ser no només un agent econòmic, sinó social, segons asseguren els seus responsables. És per això que dona suport a esdeveniments de gran importància a la ciutat com la Pujada als Àngels, la Cursa de la Dona i la Fira de Mostres, així com l'equip de bàsquet femení, l'UNI Girona. «Aquestes són activitats que representen valors semblants als que promovem a la nostra companyia: esforç, superació, treball i respecte. Uns valors que creiem molt important transmetre a la societat gironina», va explicar Daniel Albertos, director dels centres Bauhaus Girona i Salt. Pau Jordà, gerent de l'Espai Gironès de Salt, va destacar la bona col·laboració i sintonia que hi ha entre Bauhaus i el Centre Comercial que ha fet possible la instal·lació d'aquest centre exclusiu per als mesos d'estiu. «Estem molt satisfets de poder comptar a les nostres instal·lacions amb una companyia de referència en el sector del condicionament de la llar, taller i jardí com Bauhaus, que s'afegeix a l'àmplia oferta del nostre Centre Comercial», va explicar Jordà.

A més, durant tot l'any la marca treballa amb diferents entitats i associacions de la comarca per donar oportunitats laborals a persones en risc de vulnerabilitat i joves que busquen la seva primera incursió en el món laboral. En concret, en les últimes setmanes s'han contractat dues persones que havien fet pràctiques en col·laboració amb Creu Roja, i dues persones més, entre les quals es troba un senyor de 53 anys en situació d'atur, que van participar en una jornada realitzada a finals del mes de març entre Bauhaus i l'Espai Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Salt.