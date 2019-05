El Govern català impulsa mesures per regularitzar el sector de l'atenció a persones

El Govern català ha aprovat aquesta setmana un paquet de 37 mesures dirigides a impulsar la regularització del sector de l'atenció de persones i millorar les condicions de treball d'aquests professionals, en la seva gran majoria, dones immigrants. El Consell Executiu va donar llum verda a aquest acord, que ha estat impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en col·laboració amb d'altres conselleries, com la de Salut i Educació, i els sindicats i les entitats del sector, com Dones Pa'lante.

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), unes 105.200 persones treballen amb afiliació al sistema especial de la llar. D'elles, 65.000 (el 62%) tenen nacionalitat estrangera i entre 35.000 i 43.000 estan en situació d'«economia informal».

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va destacar que moltes dones treballen sense contracte, quelcom que les condemna a una doble vulnerabilitat: la de l'economia submergida i, en conseqüència, l'administrativa. Per evitar aquestes situacions, la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures que concerneixen a diferents àmbits, com les condicions laborals, la formació contínua o la salut. «Ho fem per millorar les condicions de les persones que tenen cura de la gent, que de vegades les tenim molt oblidades», va destacar.

Entre les accions que té en compte aquest pla destaca la de facilitar l'accés a informació veraç -tant a les persones que contracten com a les contractades- sobre els drets i deures que tenen i les instàncies a les quals poden adreçar-se en cas de veure vulnerats aquests drets. «Hem de fer una important tasca de conscienciació amb la gent que contracta que s'han de complir les condicions laborals», va apuntar El Homrani.

La Generalitat té la intenció també d'impulsar mecanismes per incentivar la contractació «formal i digna», millorar la salut i la detecció de malalties professionals o promoure un pla de xoc de promoció professional a través de la formació o el reconeixement de l'experiència laboral de les persones que treballen en l'atenció d'altres persones.

L'any 2016 es va crear un espai de treball conjunt entre les entitats del sector i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, i és a partir d'aquest context que s'han anat canalitzant les principals demandes del sector que recull l'acord de govern aprovat aquesta setmana.