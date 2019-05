La inversió en l'alimentació (II)

Pel que fa a l'aplicació del Big Data, els laboratoris desenvolupen elements biològics que fan créixer les plantes o que les immunitzen contra certes malalties. Per exemple, la firma danesa Novozymes ha desenvolupat un fertilitzant que millora la nutrició de les plantes. I l' start-up Indigo Agriculture recull informació genètica i microbiana de plantes que han crescut sota condicions complicades per oferir llavors que s'adaptin millor a unes condicions geogràfiques o climàtiques concretes.

La innovació tecnològica vol ser menys intrusiva amb els aliments. Com a referència, una firma de San Francisco, Impact Vision, pretén reemplaçar les proves tradicionals sobre aliments amb una imatge no invasiva de la longitud d'ona que emeten els materials. L'objectiu és combinar imatges amb l'aprenentatge de les màquines perquè valorin l'estat dels aliments (nivells de frescor, greixos, humitat i proteïnes) sense haver d'obrir l'envàs. A més, aquests dispositius serien capaços de detectar el frau en el peix descongelat perquè no el venguin com a fresc, amb l'objectiu final que siguin els consumidors els que disposin d'aquestes aplicacions en els seus mòbils.

I en l'aqüicultura, la tecnologia està permetent que les granges de salmons se situïn en aigües més profundes en escassejar l'espai a la costa, i que algunes firmes, com la noruega Bakkafrost, augmentin el pes dels salmons joves que cria en piscines i es redueixi la seva mortalitat, alhora que permet reciclar el 99,7% de l'aigua utilitzada en el procés.

Més enllà de les firmes de bioquímica, les noves tecnologies sobre llavors donaran als grangers millors eines per nodrir i protegir les collites i animals, tant a terra com al mar.

La tecnologia està canviant la forma en què produïm, processem i transportem els aliments. Aquests canvis tindran un impacte rellevant en el sector de l'alimentació que podrà beneficiar-nos com a consumidors, però també, si seguim els canvis de prop, com a inversors, gràcies a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.