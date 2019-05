a feina és com una segona casa, hi passem moltes hores i convivim diàriament amb persones que no hem triat, sinó que han vingut a formar part de les nostres vides gràcies a la decisió d'un altre. Acostumes a sortir de la feina esgotat, sense energia i de vegades fins i tot trist o enfadat? Potser estàs patint els efectes de conviure laboralment amb una persona tòxica. Tens algun company/a que sempre sembla que tingui un núvol de negativitat no només sobre el seu cap, sinó al voltant de si mateix, o al qual li generi satisfacció causar problemes o fer enfadar els altres? La gent tòxica no porta un distintiu que permeti identificar-la. No obstant això, tots sabem qui són.

La presència de persones tòxiques a l'ambient laboral desafia la lògica. D'una o altra manera, generen complexitats innecessàries. Aquest tipus de persones són nocives per al teu benestar. Alguns dels exemples de mala praxis que practiquen són:

- Saben donar-li la volta a una situació amb molta habilitat, arribant a presentar-se com a víctimes quan en realitat són botxins.

- Només expliquen els seus problemes amb l'objectiu de netejar el terreny per servir-se dels altres quan ho necessiten.

- Són experts en deformar la realitat mitjançant mentides parcials.

- No tenen principis o aquests varien en funció dels seus objectius o context i intenten que els altres s'allunyin de la seva pròpia escala de valors.

- Són impermeables a la culpabilitat i posen excuses per a tot.

- Amaguen una incoherència entre el seu discurs i el seu comportament: d'una banda s'omplen la boca amb propostes altruistes, mentre que després actuen només tenint en compte el seu interès personal.

Cal gestionar bé la convivència perquè aquestes persones provoquen estrès, creen discussions i sobretot condueixen pel mal camí els altres, perquè l'actitud sempre s'encomana.

Per afrontar-ho, et recomano establir límits de relació amb aquest individu (que també podrien ser límits físics), comunicar de forma educada que t'agradaria un canvi d'actitud per part seva i mai entrar en el seu joc. Hem d'acceptar-los. Conscienciar-nos que no podem ni hem de fer res perquè canviïn. Si tens l'opció pots recórrer al teu superior o al departament de Recursos Humans per tal que pugui iniciar-se una mediació. Es tracta d'un recurs molt útil que pot millorar substancialment les coses sense haver d'entrar necessàriament en el fang.

Però si t'afecta de veritat i no pots evitar-ho, reflexiona. Pensa per què t'està afectant tant, si has de permetre això i què has de canviar. Modifica el teu punt de vista, intenta veure-ho amb humor i com un ensenyament del que no has de fer tu. Això t'ajudarà. I si em deixes acabar de fer-hi la volta, tenir algú tòxic fins i tot et pot ajudar. Les xafarderies poden ajudar a relaxar l'ambient. Que sempre ens porti la contrària refermarà que anem ben encaminats en el nostre treball, la seva actitud ens farà centrar-nos en la feina i segurament augmentar la nostra productivitat.

Les experiències al llarg de la vida, de la trajectòria a la feina, modelen el caràcter i la forma de pensar. Alguns d'aquests moments són grats i satisfactoris, ens omplen d'energia positiva; altres moments posen a prova les nostres habilitats. Pensar en positiu o no és una decisió. Tot i que si vols un consell, acosta't a persones positives, no conformistes, amb grans objectius, que no es queixin, que siguin actives i que busquin solucions.