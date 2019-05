El PIB català va créixer un 2,3% durant el primer trimestre, segons l'Airef

El PIB a Catalunya va créixer un 2,3% durant el primer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'estimació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Es tracta de la mateixa xifra que va pronosticar l'INE dilluns passat. Pel que fa la variació trimestral, ha crescut set dècimes en relació als darrers tres mesos del 2018.

La comunitat que va experimentar un major creixement va ser Cantàbria, amb un 2,9%, seguit de Navarra, la Comunitat de Madrid i Castella-la Manxa, totes amb un 2,8%. Per contra, les que menys augmenten el PIB són Extremadura i el País Basc, amb un 1,8% i un 1,9% respectivament. L'observatori ha donat a conèixer els seves previsions un cop l'INE ha publicat les dades del PIB espanyol el 30 d'abril.

Andalusia, Aragó, Múrcia, Navarra i La Rioja van ser les regions que més van créixer en el primer trimestre a nivell intertrimestral, en fer-ho per sobre de la mitjana nacional (+0,7%), segons l'estimació de PIB de les comunitats autònomes publicada aquest divendres per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).

L'anàlisi, elaborat mitjançant la metodologia d'estimació trimestral per CA del PIB (Metcap) creada per la divisió d'anàlisi de la institució, es realitza una vegada l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat la dada d'avanç trimestral del PIB d'Espanya, que reflecteix un avanç del 0,7% del PIB.

En àmbit intertrimestral, la comunitat que més va créixer va ser Navarra (+1%), seguida d'Andalusia, Aragó, Múrcia i La Rioja, en tots els casos amb un avanç de la seva activitat econòmica del 0,9%. Altres regions que van pujar per sobre de la mitjana nacional (+0,7%) van ser Balears (+0,8%) i Castella-la Manxa (+0,8%), mentre que les que van registrar el mateix repunt del 0,7% van ser Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i País Basc.

Per sota de la mitjana nacional es van situar Astúries (+0,5%) i Canàries, Castella i Lleó i Extremadura, en aquests tres últims casos amb un avanç de la seva economia del 0,6%.

A escala interanual, l'economia espanyola va registrar un creixement del 2,4% en el primer trimestre de l'any, que va ser superat per Andalusia (+2,6%), Balears (+2,5%), Cantàbria (+2,9%), Castella-la Manxa (+2,8%), Madrid (+2,8%) i Navarra (+2,8%).

Aragó va créixer al mateix nivell que la mitjana nacional (+2,4%), al costat de Galícia i Múrcia, mentre que la resta va presentar una alça del seu PIB inferior entre gener i març: Astúries (+2,2%), Canàries (+2,2%), Castella i Lleó (+2,3%), Catalunya (+2,3%), Comunitat Valenciana (+2,2%) i La Rioja (+2,1%).

Per part seva, les CA que van presentar un menor creixement en el primer trimestre de l'any van ser País Basc (+1,9%) i Extremadura (+1,8%).

La metodologia quantitativa utilitzada per la AIReF combina tres tipus d'informació estadística disponible per a l'anàlisi regional, com són les dades mensuals d'indicadors de conjuntura desagregats en àmbit territorial, les dades anuals compilades en termes de comptabilitat nacional per la Comptabilitat Regional d'Espanya (CRE) i, finalment, les estimacions per al conjunt nacional publicades per la Comptabilitat Nacional Trimestral.