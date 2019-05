Els Rurals comissen diversos animals dissecats a la regió de Barcelona

El Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d'Agents Rurals (CAR) ha dut a terme tres actuacions amb intervenció d'espècies de fauna protegida dissecades en les últimes setmanes a la regió de Barcelona. En concret, s'han comissat una tortuga verda i un bernat pescaire dissecats i un paraigüer fet amb una pota d'elefant. En aquest sentit, el cos alerta que comerciar amb exemplars de fauna protegida pot ser constitutiu d'un delicte penal.

Segons apunten els Agents Rurals, el cas més destacable ha estat el comís d'una pota d'elefant africà ( Loxodonta africana) transformada en un paraigüer que un establiment comercial tenia a la venda a Barcelona. Malgrat la protecció internacional envers aquesta espècie, la caça furtiva a l'Àfrica posa en perill les seves poblacions, que s'han reduït a la meitat en els últims 30 anys.

Per altra banda, a Sabadell es va intervenir un exemplar de tortuga verda ( Chelonia mydas), una espècie marina protegida. La tortuga dissecada la tenia un particular que pretenia vendre-la a través d'internet. Segons fa públic el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), aquesta tortuga és l'espècie més gran de la família Cheloniidae i habita en diferents tipus d'hàbitats al llarg del seu cicle de vida: platges de nidificació, zones de convergència en hàbitats pelàgics, i zones d'alimentació bentòniques en aigües poc profundes. És una espècie de distribució global en aigües tropicals i subtropicals. La seva presència en aigües espanyoles és poc freqüent, i és ocasional la trobada d'individus a Catalunya en la mar Mediterrània. A més, a la ciutat de Barcelona, també es va intervenir un exemplar de bernat pescaire ( Ardea cinerea), espècie autòctona catalogada protegida per la llei de protecció dels animals, que servia com a ornament de decoració en un establiment de la ciutat. Es tracta d'un ocell de grans dimensions que nidifica a quasi totes les comunitats autònomes i que en els últims anys s'ha estès per Catalunya.

Legislació per protegir

La tortuga verda i l'elefant africà, espècies en perill d'extinció, disposen del màxim grau de protecció del Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES). Cal recordar també que recentment s'ha aprovat en l'àmbit estatal el Pla d'acció contra el tràfic il·legal i el furtivisme internacional d'espècies silvestres (TIFIES).

El CAR recorda que la normativa sobre protecció de la fauna i flora protegeix tant els exemplars vius com els morts, tant les parts com els seus derivats. En aquest sentit, alerta sobre la possible comissió d'un delicte contra la fauna a qui posseeixi o comerciï amb exemplars de fauna dissecada. De fet, el Codi penal tipifica com a infracció penal la mera tinença, l'adquisició o el tràfic d'espècies protegides de la fauna silvestre.