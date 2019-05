FCC tornarà a pagar dividends per primera vegada des de 2013

FCC aprovarà aquesta setmana en junta tornar a pagar dividends als seus accionistes aquest any i recuperar així la retribució als socis que tenia suspesa des de 2013. La companyia controlada per Carlos Slim reprèn aquesta remuneració després que el 2018 encadenés el seu segon any en beneficis i aconseguís retallar deute gràcies a la venda del 49% de la filial d'aigua Aqualia. El grup de construcció i serveis abonarà 0,40 euros bruts per acció a través de «scrip dividend», en el que serà el primer dividend que el magnat mexicà rebrà de FCC des que el 2014 va desembarcar en el grup.