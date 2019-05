La Generalitat, en «alerta» davant el repunt dels ERO d'aquest any

La Generalitat segueix amb atenció el repunt dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) que s'ha registrat durant els primers mesos de l'any a Catalunya, una situació que el conseller de Treball, Chakir El Homrani, considera que no s'ha traduir en un canvi de tendència del mercat laboral. El conseller va detallar que durant els quatre primers mesos del 2019 s'ha produït «un petit increment» d'expedients presentats, que no va quantificar per què les dades, va dir, es comparen semestralment, de manera que haurà d'esperar a juny per conèixer les xifres definitives.

En qualsevol cas, El Homrani té «molta confiança en el teixit productiu català» i descarta que aquesta situació suposi un canvi de tendència de l'economia: «No temem que sigui un canvi de cicle, però hem d'estar alerta», remarca.

Segons el responsable de Treball de la Generalitat, la majoria d'expedients registrats entre gener i maig s'han presentat per motius d'organització i no econòmics, i en bona part són temporals. Això no obstant, la Generalitat està pendent de com evoluciona la situació a companyies com Nissan, després que divendres la direcció i els sindicats de l'automobilística trenquessin les negociacions, quelcom que podria donar lloc a la presentació d'un ERO per a 600 persones a les plantes barcelonines de Zona Franca i Montcada i Reixac. «Depenent de com acabi la negociació a Nissan ens podem trobar amb un ERO per a 600 persones, i això distorsionaria els números», indica. Un altre dels ERO que estan sobre la taula és el presentat per CaixaBank, que es troba negociant amb el comitè la sortida, en principi no forçosa, de 2.157 treballadors.