El Banc d'Espanya va avisar Bancaixa del «perill» d'estar fora de Caja Madrid

L'exsubgovernador del Banc d'España Javier Aríztegui va assegurar que el supervisor va advertir a l'expresident de Bancaixa José Luis Olivas que si l'entitat no s'integrava en el Sistema Institucional de Protecció (SIP) de Caja Madrid, que posteriorment donaria lloc a Bankia, podria estar «en perill» si la crisi s'aguditzava. Segons va relatar, Olivas estava «entestat de manera estranya» en què no es volia integrar, malgrat que era un «clar candidat a necessitar ajudes públiques en el futur». Va dir que els candidats per rebre suport del Frob eren entitats com Bancaixa, exposades a l'immobiliari.