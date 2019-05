Brussel·les manté el creixement d'Espanya però empitjora el dèficit

La Comissió Europea calcula que Espanya tancarà aquest any amb un dèficit públic equivalent al 2,3% del PIB, un percentatge que és dues dècimes superior a l'estimació que va fer al novembre i tres dècimes més que la previsió del Govern espanyol reflectida en el Pla d'Estabilitat que va enviar a les autoritats comunitàries la passada setmana.

Brussel·les pensa, per tant, que l'economia espanyola reduirà menys de dues dècimes el desviament dels comptes de les administracions públiques, des del 2,48% registrat el 2018. Aquesta previsió, explica l'informe, es basa en un pressupost prorrogat per a aquest any i té en compte totes les mesures de despesa aprovades per decret-llei per l'Executiu de Pedro Sánchez.

De fet, la Comissió Europea destaca que el cicle econòmic «favorable» i els menors costos del deute compensaran «parcialment» l'efecte d'aquestes mesures, algunes de les quals són «temporals» i entre les quals cita la despesa més important en pensions i altres polítiques socials, pel que fa a la despesa, i l'increment de les bases màximes de cotització, quant als ingressos.

A més, l'Executiu comunitari remarca que algunes de les mesures incloses als pressupostos que van ser tombats pel Congrés també tindran un efecte el 2019, com l'augment del sou dels funcionaris o la disminució d'impostos a les rendes més baixes. També adverteix que poden elevar el desajust dels comptes públics les indemnitzacions a les constructores de les autopistes rescatades.

Més enllà del 2019, Brussel·les calcula que el dèficit del 2020 es reduirà tres dècimes, fins al 2%, sota l'assumpció d'un escenari sense canvis en la política fiscal, davant de l'1,1% que preveu el Govern de Sánchez. El dèficit estructural -sense tenir en compte els efectes del cicle econòmic- es deteriorarà lleument durant els propers dos anys, segons les autoritats comunitàries.



Creixement sòlid però lent

Pel que fa al creixement del PIB, l'Executiu comunitari estima que s'alentirà en els propers dos anys, encara que seguirà sent «sòlid». En concret, manté les projeccions anteriors, que situen l'expansió de l'economia en un 2,1% aquest any -una dècima menys que l'estimació del Govern- i en un 1,9% el 2020, una expansió idèntica a la qual inclou el Pla d'Estabilitat.

Així, en un context de moderació de la demanda domèstica, a causa principalment de la ralentització del consum privat pel rebot de la taxa d'estalvi i els nivells d'inversió més baixos, l'expansió econòmica es beneficiarà d'una millor contribució de les exportacions netes, que no obstant això seguirà sent negativa fins al 2020.

Finalment, la Comissió Europea destaca en la fitxa sobre Espanya que el creixement de l'ocupació segueix «superant les expectatives». En aquest sentit, apunta que la creació de llocs de treball es mantindrà «robusta» encara que s'alentirà com a conseqüència de la moderació de la demanda i de l'increment del salari mínim.

En aquesta línia, les autoritats europees preveuen que la taxa d'atur es redueixi des del 15,3% del 2018 fins al 13,5% el 2019 i el 12,2% el 2020, el nivell més baix des del 2008. Al seu torn, creuen que l'increment dels salaris aconsegueix el seu pic aquest any, per l'impacte de l'increment de l'SMI, per després moderar-se, encara que encara per sobre de la inflació.