CaixaBank i sindicats arriben a un preacord sobre l'ERO

Després de quatre mesos de negociacions, la direcció i els sindicats de CaixaBank han arribat aquesta matinada a un preacord sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha presentat l'entitat bancària per a 2.157 empleats. El preacord, al qual les dues parts han arribat cap a les 03.40 hores de la matinada, recull gran part de les demandes plantejades pels sindicats, com un increment de les primes per extincions i per mobilitat forçosa, segons han informat fonts sindicals i han confirmat fonts d'aquesta entitat financera.

Empresa i sindicats han tornat a reunir-se a les 10.00 hores d'avui per intentar ratificar l'acord, que descarta les sortides forçoses. Segons han explicat fonts sindicals, a les persones nascudes abans del 1961 i fins al 1965 que acceptin apuntar-se a l'ERO - l'anomenat col·lectiu A -, és a dir, aquells que tenen 54 o més anys, se'ls abonarà el 57% del seu sou regulador fins als 63 anys, així com el corresponent conveni de la Seguretat Social fins aquesta edat, i una prima d'entre 18.000 euros i 28.000 euros.

Als nascuts el 1966 i el 1967, que tenen 52 o 53 anys, se'ls abonarà aquest mateix percentatge del sou durant vuit anualitats i se'ls pagarà el conveni especial de la Seguretat Social fins als 63 anys, a l'hora que rebran una prima de 38.000 euros. De la seva banda, els voluntaris inclosos en el col·lectiu C, és a dir, els menors de 52 anys que acceptin rescindir la seva relació laboral amb CaixaBank, rebran una indemnització de 45 dies per any treballat amb un mínim de 36 mesos i un màxim de 42, així com una prima d'entre 13.000 i 23.000.

A falta de conèixer altres condicions del preacord, encara no divulgades, el consens entre totes dues parts posa fi a un dels principals expedients de regulació d'ocupació actius a Espanya actualment. El passat 27 de setembre, en presentar el seu pla estratègic a Londres, CaixaBank va anunciar un ERO per reduir en tres anys 821 oficines urbanes, el 18% de la xarxa, i llavors ja es va dir que aquell ajust implicaria també una retallada de plantilla.