Caixabank i sindicats signen l'acord sobre l'ERO que afectarà 2.023 treballadors

Caixabank i els sindicats, a excepció de CCOO, han signat avui l'acord de l'ERO que afectarà finalment 2.023 persones, segons han confirmat fonts coneixedores de la negociació. La direcció de Caixabank i els sindicats han mantingut aquest dimarts una reunió decisiva que ha permès tancar l'acord definitiu que ha permès passar de 2.157 persones afectades a 2.023 i "de caràcter voluntari", segons han destacat fonts d'UGT. Des d'aquest sindicat fan una valoració "molt positiva" perquè s'ha passat d'un ERO "molt dur i forçós a un de voluntari". En canvi, CCOO no ha signat l'acord perquè el considera una "purga" i assegura que inclou tant mobilitat com extincions forçoses.

L'acord contempla un termini que va de finals de maig a mitjans de juny per adherir-se al pla de baixes voluntàries per a 2.023 empleats, segons ha informat Caixabank en un comunicat. Ha estimat que un 60% de les persones que se sumin sortiran de l'entitat en la segona meitat del 2019, mentre que la resta ho farà durant el segon semestre del 2020. El cost del programa, si es fan totes les desvinculacions previstes, és d'uns 890 MEUR i permetrà a CaixaBank un estalvi anual aproximat de 190 MEUR.

A les persones nascudes abans de 1961 i fins al 1965 que acceptin apuntar-se a l'ERO -l'anomenat col·lectiu A-, és a dir, als qui tenen 54 o més anys, se'ls abonarà el 57% del seu sou regulador -el fix amb alguns complements, sense incloure variables- fins als 63 anys, així com el corresponent conveni de la Seguretat Social fins a aquesta edat, i una prima d'entre 18.000 euros i 28.000 euros.

Als nascuts el 1966 i 1967, que tenen 52 o 53 anys, s'abonarà aquell mateix percentatge del sou durant vuit anualitats i se'ls pagarà el conveni especial de la Seguretat Social fins als 63 anys, a l'hora que rebran una prima de 38.000 euros.

De la seva banda, els voluntaris inclosos en el tercer col·lectiu, el C, és a dir, els menors de 52 anys que acceptin rescindir la seva relació laboral amb CaixaBank, rebran una indemnització de 45 dies per any treballat amb un mínim de 36 mesos i un màxim de 42, així com una prima d'entre 13.000 i 23.000 euros.

El document signat inclou també una ampliació de l'horari d'atenció al públic en oficines tradicionals fins a les 14.30 hores, mesures per facilitar la reconfiguració de la xarxa, consolidar la presència en les zones rurals i promoure la inclusió financera; i l'ampliació de la xarxa d'oficines Store i Business Bank fins a 700, ampliables a 750 i que s'obriran progressivament fins al 2021 al conjunt de l'Estat. Per últim, l'entitat destaca que també s'ampliarà el servei digital 'inTouch' per assolir els 2.000 gestors especialitzats en atenció remota als clients amb l'objectiu de donar servei a 2,6 milions de clients el 2021.



CCOO no signa l'acord

L'acord ha estat signat per SECB, UGT, SIB, FEC i CIC però no per CCOO, que té el 40,58% de la representació. Aquest sindicat s'ha negat a acceptar una mobilitat forçosa de 75 quilòmetres "ja que és donar carta blanca a la purga a CaixaBank" i "implica una contínua amenaça d'un trasllat forçós si no es compleixen els reptes marcats unilateralment per l'empresa".

Ha afegit que amb aquest acord la plantilla "no guanya absolutament gens i implica pèrdua de promoció eliminant la figura de sotsdirecció, pèrdua d'expectatives, dificultats per mantenir l'horari general, quedar-se com a únic empleat en una oficina i un trasllat lluny de la família". El sindicat ha afirmat que ha treballat per aconseguir un acord per millorar les condicions de la plantilla i ha lamentat que "altres interessos han prevalgut sobre els de la plantilla".

Des d'UGT en canvi valoren positivament que s'ha passat d'una mobilitat forçosa de fins a cent quilòmetres als 75 quilòmetres i creuen que és "el millor acord signat a la casa".

De la seva banda, l'entitat ha explicat a través d'un comunicat que l'acord assolit ha de permetre facilitar la reconfiguració de la xarxa comercial, consolidar la presència de l'entitat en l'àmbit rural, afavorir la inclusió financera i impulsar la transformació digital.

Caixabank plantejava inicialment una reducció del 7,3% de la plantilla dins del pla estratègic de l'entitat, que preveia el tancament de 800 oficines fins al 2021. L'ajust de personal previst no afecta els treballadors de Barcelona ni dels serveis centrals.