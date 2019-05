Globalimar de Llagostera factura 34,1 milions d'euros el 2018, un 9,4% més que l'any anterior

Globalimar Europa, companyia amb seu a Llagostera dedicada a l'elaboració, importació i comercialització de productes del mar congelats fundada el 2008, ha tancat l'exercici del 2018 amb una facturació de 34,1 milions d'euros, un 9,4% més que l'any anterior. Amb aquest increment, Globalimar consolida el seu creixement exponencial, al duplicar la seva facturació en els darrers cinc anys.

Aquests bons resultats es deuen a la important expansió que està duent a terme la companyia en el sector, consolidant-se als mercats exteriors, així com al desenvolupament de productes de valor afegit i a l'increment de la seva penetració al canal de venda retail.

El 2018, la companyia va continuar la seva expansió als mercats exteriors i va obrir delegació a Portugal amb personal propi i, a Itàlia, a través d'un acord de col·laboració amb un agent especialitzat que representa els productes de Globalimar en aquest país europeu. Com assegura el CEO de Globalimar, Jordi Martí, "aquest 2019 esperem aconseguir els 37 milions d'euros en vendes, un 20% dels quals correspondrien a exportacions".

Per aconseguir aquest objectiu, entre altres molts projectes, la companyia està participant de nou en la Seafood Expo Global, que està tenint lloc entre els dies 7, 8 i 9 de maig a la ciutat de Brussel·les (Bèlgica) i en fires especialitzades del retail, a nivell europeu, com la PLMA International (Ámsterdam) i MARCA (Bolonya).



Més que un valor afegit

Un altre dels motius pels quals la companyia ha obtingut tan bons resultats ha estat pel desenvolupament d'articles de valor afegit. El passat 2018, Globalimar va multiplicar la seva gamma de productes en w, passant de 28 a 40 referències diferents que poden trobar-se en els lineals de peix congelat de supermercats i hipermercats. Entre les últimes novetats en aquest sistema de packaging, es troben les petxines de pelegrí del Pacífic mitja petxina (amb una safata adaptada a la petxina del producte), els escamarlans i les cues de llagosta.

Uns llançaments que vénen avalats per les certificacions MSC/ASC i IFS Food, que la companyia ha aconseguit també el passat any. L'acreditació internacional MSC/ASC certifica que els productes que comercialitza procedeixen de pesca sostenible i ve avalada per l'organisme Marine Stewardship Council (MSC). Mentre que la IFS Food garanteix la seguretat i qualitat alimentària de tots els processos de manipulació dels productes del mar congelats (elaboració, envasat i distribució) en la filial Globalinnova, la planta de producció que opera Globalimar, dins d'una planta logística de fred situada al Bruc (Barcelona).

Aquestes dues certificacions se sumen a la ISO9001 de qualitat per AENOR (2012) i a altres acreditacions internacionals de qualitat que disposen les plantes productores dels productes de Globalimar en origen i que avalen l'activitat de la companyia. Però encara esperen obtenir més aquest 2019 ja que, com assegura Jordi Martí: "estem treballant per aconseguir les acreditacions IFS Bróker de seguretat alimentària i el certificat ecològic europeu que es distingeix amb l'eurofulla".



Major implementació en el retail

Finalment, Globalimar ha incrementat la seva penetració al canal de venda retail, que ja aglutina el 35% de les seves vendes, en cadenes d'alimentació com Alcampo, Aldi, Caprabo, Carrefour, Condis, DIA, Eroski, El Corte Inglés o La Sirena, així com en centrals de compra IFA i Euromadi, entre d'altres. Per a aquest canal, la companyia llançarà aquest segon semestre de l'any, "Aligator-Ready to Eat", una gamma de plats de peix marinats i congelats amb base de peix, preparats per consumir després de cinc minuts en el microones i que Globalimar ha creat en col·laboració amb el centre de recerca en cuina, la Fundació ALiCIA.