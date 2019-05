Els treballadors aproven l'ERO a la Gas Gas que redueix els acomiadaments

Els treballadors han validat l'acord per a l'ERO d'extinció a la fàbrica de motos Torrot-Gas Gas de Salt. El comitè i la direcció van arribar ahir a un principi d'entesa i ara ha etsta ratificat per l'assemblea de treballadors. El preacord inclou rebaixar a 20 els acomiadaments –inicialment, se'n preveien 24– i ofereix indemnitzacions de 33 dies per any treballat amb un topall de dotze mensualitats. En paral·lel, la direcció de la planta també s'ha compromès a contractar una empresa de recol·locació i a incloure dins una borsa tots aquells qui ara perdin la feina perquè, si més endavant la producció remunta, se'ls torni a contractar.

Torrot-Gas Gas, que arrossega un deute de 23 milions d'euros , va presentar l'expedient després de patir una davallada de vendes de més del 50% durant el darrer ­exercici. La d'ahir era la quarta reunió que hi havia convocada d'ençà que el fabricant de motos va presentar l'ERO, i l'última abans no s'acabés el període per negociar l'expedient. Després que durant la darrera trobada no s'avancés, ahir, comitè i direcció van sortir de la sala amb un preacord.

Segons explica la secretària general de la Federació d'Indústria de la UGT a Girona, Isabel Martínez, el comitè es va avenir a acceptar la darrera proposta que els va fer l'empresa. Torrot-Gas Gas ha proposat reduir a 20 els acomiadaments –inicialment, l'ERO en preveia 24– i ha incrementat les indemnitzacions per als afectats. Dels 27 dies per any que oferia, ara ha passat a 33 amb un topall de dotze mensualitats.

A més, Martínez concreta que la direcció de la fàbrica també s'ha compromès a contractar una empresa de recol·locació que atengui els qui ara perdin la feina. I en paral·lel, tots aquells a qui ara se'ls rescindeixi el contracte passaran a formar part d'una borsa. «L'objectiu és que, si l'empresa creix o té necessitats de producció, aquells qui ara vagin al carrer puguin recuperar la feina», va concretar la secretària de la Unió General de Treballadors.



L'assemblea, avui

El preacord per a l'ERO ha tirat endavant després que el ratifiqués l'assemblea de treballadors. Han estat ells els qui han votat si avalen o no el principi d'entesa que han tancat comitè i direcció de Torrot-Gas Gas. L'assemblea s'ha convocat per avui a les tres de la tarda a la fàbrica de Salt.

En total, en aquesta planta l'empresa hi té una plantilla de 116 empleats. L'expedient de regulació d'ocupació afectarà, sobretot, aquells qui treballen a la secció de motos elèctriques (que es venen sota el segell de Torrot). La resta d'acomiadaments s'aplicaran a la part de plantilla que forma part de Gas Gas (que fabrica motos d'enduro i trial).

Segons apareix a la documentació de l'ERO, que la direcció va entregar al comitè, l'empresa arrossega un deute de 23 MEUR i durant el darrer exercici ha patit una davallada de vendes de més del 50% (passant dels 39,3 MEUR de facturació del 2017 als 22 de ­l'any passat).