Els candidats independentistes guanyen les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

Els candidats de la llista de l'ANC a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona han guanyat per majoria absoluta, segons els resultats provisionals difosos per la conselleria d'Empresa i Coneixement. La candidatura, que incorpora com una de les cares visibles el president del Cercle de Negocis de Catalunya, Joan Canadell, ha estat la més votada, amb diferència, arribant a la trentena dels 40 vocals en joc. La participació, en unes eleccions que s'han fet exclusivament en votació electrònica, s'ha doblat respecte al 2010, tot i que segueix sent baixa, del 4,1%, amb 17.224 vots emesos.

Tot i que els resultats definitius es coneixeran dilluns, els difosos fins ara donen a la candidatura de l'ANC 31 de les 40 vocalies de la Cambra de Comerç en joc, una majoria absoluta molt clara. Entre els vocals escollits, el propi Canadell, però també representants d'empreses com Catgas, Truckcat, Parkdale Invest, Hipercafe o Bonpreu, que també es presentava amb la candidatura d'Enric Crous i Josep Maria Torres.

Pel que fa a la resta de candidatures, la de Crous i Torres, segons aquests mateixos resultats, ha obtingut quatre vocalies (incloent la de Bon Preu), entre les que també hi ha Ferrer i Ojeda o l'Hospital Sant Joan de Déu.

La candidatura de Carles Tusquets ha obtingut tres vocalies, amb la immobiliària Colonial, Trea Capital i Autocares Julià, una opció que tenia el suport, també, del sector del taxi de Barcelona.

La candidatura de dones empresàries 50a50 ha obtingut dues vocals, Sofia Lluch i Núria Bosch.

Ara, a més dels 40 vocals escollits a les eleccions, s'hauran de designar 14 vocals per a les empreses grans, les que aporten més de 75.000 euros anuals a la Cambra, com Abertis, Caixabank, el Banc Sabadell, Indra, Naturgy o Deloitte, entre d'altres. També hi ha sis places més per a la representació de les patronals, Foment i Pimec.

Serà a mitjans de juny quan es constituirà tot el ple de la Cambra i s'escollirà la presidència i el comitè executiu. D'allà, en sortirà el nom del substitut de Miquel Valls.