Foment demana una moratòria per implantar el registre d'hores

Foment del Treball demanarà una moratòria en la implantació obligatòria del registre d'hores a les empreses que ha d'entrar en vigor a partir del 12 de maig a l'espera de «més certesa jurídica». El director de relacions laborals i afers socials de Foment, Javier Ibars, i la presidenta de la Comissió Laboral i de Recursos Humans de la patronal, María Ángeles Tejada, van criticar la nova mesura que va aprovar el Govern espanyol fa uns dos mesos i consideren que perjudicarà petites i mitjanes empreses.

Ibars va explicar que recentment es va reunir, juntament amb la CEOE, amb representants del Govern espanyol i de la Inspecció de Treball, entre d'altres, perquè les empreses que no tinguin a punt el sistema de control horari en les properes setmanes o mesos però demostrin que hi estan treballant no siguin sancionades o «hi hagi certa benevolència». Això, segons el director de relacions laborals i afers socials de Foment, és una prova que la pròpia administració reconeix que no té clar com aplicar la nova normativa i que s'ha fet d'una «manera precipitada».

Ibars va assenyalar que la nova normativa causa «neguit» entre els empresaris i va afegir que hi ha casuístiques de cada una dels llocs de treball, en especial les del sector de la nova economia, que per ara no fan viable la seva implantació.

En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Laboral i de Recursos Humans de la patronal, María Ángeles Tejada, va comentar que l'objectiu ha de ser «treballar per objectius, que t'agradi la feina i que estigui ben retribuïda» i va criticar la «rigidesa del nou sistema».

«No sembla que hagi de ser la millor fórmula, el control horari en la indústria hi ha estat des de sempre», va continuar Tejada, que també va insistir en el «cost suplementari» que suposarà la implantació d'aquest control i que moltes companyies no poden fer front a la despesa que suposarà.