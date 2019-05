El grup hoteler gironí Med Playa es ven set hotels però en conserva la gestió

El grup hoteler gironí Med Playa ha venut a Azora set hotels a Espanya. La cartera compta amb un total de 1.670 habitacions: l'Hotel Pez Espada de Torremolinos i l'Hotel Riviera de Benalmádena, localitzats a la Costa del Sol; i els hotels Flamingo Oasis, Río Park, Riudor, Regente i Agir, situats a Benidorm.

Azora portarà a terme la reforma i el reposicionament dels hotels, fonamentalment, a hotels de categoria 4 estrelles, per un total de 30 milions d'euros; mentre que el Grup Med Playa continuarà amb la gestió dels mateixos per un període de fins a trenta-cinc anys. Azora i Med Playa seguiran col·laborant en inversions conjuntes en el futur.

Amb aquesta operació, Azora aposta per Benidorm i la Costa del Sol, dues de les destinacions turístiques més consolidades d'Espanya, tant per a estrangers com per a nacionals, que han demostrat un excel·lent comportament al llarg dels anys. En particular Benidorm, que va registrar el 2018 més de 11 milions de pernoctacions i 2 milions de turistes, aconseguint una ocupació hotelera del 84% al llarg de l'any, sent la segona millor dada en els últims 15 anys. És el primer municipi espanyol a rebre el certificat de destinació turística intel·ligent atorgat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE). Aquest certificat mostra la seva fortalesa com a destinació sostenible, accessible i amb un clar focus en l'ús de les noves tecnologies, la bona governança i la innovació.

Azora, que va arribar a gestionar més de 13.000 habitacions a través d'Hispania, considera que el sector hoteler segueix oferint nombroses oportunitats d'inversió per generar valor mitjançant el reposicionament i una gestió activa. Per això es troba en fase de creació d'un nou fons destinat a invertir en hotels de vacances a la Mediterrània i en hostels a les principals ciutats turístiques europees.

"Aquesta operació mostra la ferma decisió d'Azora de continuar invertint en el sector hoteler, sobretot quan podem anar de la mà d'un operador hoteler amb més de 50 anys d'experiència com és Med Playa", destaca Concha Osácar, sòcia fundadora d'Azora. "A través d'aquest acord de col·laboració veiem l'oportunitat de seguir creixent a Espanya de la mà d'Azora, reforçant també la nostra posició com a gestora especialitzada en hotels de vacances", destaca Agustí Codina, president de Med Playa.

Grup Azora és una gestora independent, líder a Espanya, que va començar la seva activitat el 2003 i que al tancament del 2018 gestionava actius amb un valor de més de 5.300 milions d'euros. La seva plataforma, una de les més importants a Espanya, compta amb més de 200 professionals amb gran experiència en tot l'espectre del cicle immobiliari, incloent la originació, estructuració i inversió, nous desenvolupaments i reposicionaments, gestió integral, lloguer i venda d'actius individuals o carteres.

Azora està especialitzada en quatre tipologies d'actius: residencial, hotels, oficines i energia renovable i està promovent noves línies d'inversió en logística, residències per a la tercera edat i deute immobiliari. Azora gestiona en l'actualitat una de les principals carteres de residencial de lloguer a Espanya, amb més de 14.000 habitatges, i ha creat la major cartera d'hotels a Espanya en règim de gestió / lloguer amb més de 13.000 habitacions recentment adquirides per Blackstone a través de l'oferta pública d'adquisició d'Hispania (juliol 2018).

El Grup Med Playa és una de les principals cadenes hoteleres espanyoles, té seus a Girona i Benidorm i està especialitzada en la gestió d'establiments turístics situats a la costa. Fundada el 1967 a la Costa Brava, la seva expansió va començar per Benidorm i va continuar per la Costa del Sol, Salou (Tarragona) i el Maresme (Barcelona), amb la compra d'hotels ja construïts, entre ells l'històric Hotel Pez Espada de Torremolinos ( Màlaga).

A més dels hotels inclosos en l'acord amb Azora, Med Playa té en propietat hotels a Benalmádena (Hotel Bali), Salou (Hotel Calypso), Tossa (Aparthotels Sant Eloi i Esmeraldas), Platja d'Aro (Hotel Monterrey), Calella (Hotel Santa Mònica) i Sinemorets, a Bulgària (Hotel Bellavista) i explota els hotels Piràmide (Salou) i Balmoral (Benalmádena).