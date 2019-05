Inquietud entre la gran empresa per l'accés de l'ANC a la Cambra

La rotunda victòria de la candidatura independentista, impulsada per l'ANC, a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona ha causat sorpresa i inquietud entre les grans empreses catalanes, atès que la llista guanyadora planteja posar aquesta corporació «al servei de» la república catalana.

La Cambra de Barcelona és un ens clau al món empresarial català per ser altaveu de les demandes empresarials, per la seva influència en altres organismes com Fira de Barcelona i pels programes i projectes que gestiona amb el suport de les diferents administracions públiques.

L'ANC s'ha imposat de manera clara a les eleccions al plenari de la Cambra de Comerç de Barcelona, en sumar 32 dels 40 seients que s'elegeixen per sufragi directe.

Altres quatre seients han anat a parar a la candidatura d'Enric Crous (encara que ell no ha sortit elegit), tres són per a la de Carles Tusquets i un per al col·lectiu feminista 50a50, que defensa la igualtat entre homes i dones en l'accés a càrrecs directius, mentre que la llista de Ramon Masià s'ha quedat sense representació.

A falta de saber si es produeixen impugnacions al procés electoral, marcat per la polèmica de l'ús del vot electrònic (remot i presencial), aquests 32 seients del plenari de la Cambra de Comerç donaran la presidència de la institució, llevat de sorpreses, a la llista independentista.

I és que, encara que el plenari està format per 60 persones, la candidatura «Les Cambres: Eines de País» compta ja amb majoria absoluta i seran així decisius per elegir el substitut de Miquel Valls.

Liderada per l'ANC i amb presència del Cercle Català de Negocis, l'entitat Sobirania i Justícia i la Fundació Catalunya Estat, la candidatura independentista compta entre els seus representants més destacats amb Joan Font (Bonpreu), l'actor Joel Joan i amb Pere Barrios, empresari del Vallès que es postula com pròxim president de la Cambra.

Barrios va assegurarque la victòria de la seva llista és un esdeveniment«esperat i volgut», i va prometre «un canvi total de mentalitat» a la cambra, ja que ostentaran la majoria els petits empresaris «i no els directius de grans empreses amb els seus consells d'administració a Madrid».

Sobre els 20 membres del ple restants, un total de 14 els designen directament les empreses que major aportació econòmica fan a la Cambra -un mínim de 75.000 euros a l'any per empresa- i els altres 6 s'elegeixen a partir d'una proposta feta per les patronals Foment i Pimec.

La victòria de la llista independentista es produeix mesos després que el sindicat sobiranista INTERSINDICAL-CSC es col·loqués com a primera força, empatada amb Catac, entre el col·lectiu de tècnics i administratius de la Generalitat i guanyés posicions al sector públic de l'ensenyament i la sanitat.

La Cambra de Comerç de Barcelona forma part del Consorci Turisme de Barcelona i també té un paper clau en l'elecció de president de Fira de Barcelona, atès que correspon al president de l'ens cameral proposar al president d'aquella institució, si bé l'elegit ha d'aconseguir l'aval de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat.Fonts empresarials consultades per Efe admeten que el resultat en la Cambra ha deixat en "xoc" a molts representants de la gran empresa catalana.

Aquestes fonts apunten que el fet que el debat sobre la independència de Catalunya "contaminés" d'alguna forma la campanya electoral a la Cambra ha beneficiat l'ANC, que ha aconseguit mobilitzar pimes, autònoms i emprenedors.

A més de la inquietud per la dinàmica en la que pot entrar la Cambra de Barcelona, els empresaris consultats per Efe mostren la seva gran sorpresa pel resultat dels comicis, atès que Enric Crous i Carles Tusquets es presentaven com a favorits.

"Desvincular l'economia catalana dels poders fàctics centralitzats (IBEX 35 i llotja del Bernabéu"), comprometre les cambres amb la "implementació de la república catalana i la sobirania fiscal" i fomentar les infraestructures que uneixen Catalunya amb els "Països Catalans" són algunes de les propuostes de la llista guanyadora que creen més alarma entre la gran empresa catalana.

La Cambra de Comerç de Barcelona va tenir un pressupost el 2018 de 18,6 milions d'euros, dels quals un 60% depenen de serveis oferts a empreses i el 40% procedeix de programes i projectes gestionats al costat de les administracions públiques.