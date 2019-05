Renda 2018: Els contribuents ja poden demanar cita per fer la declaració de la Renda a les oficines

Els contribuents poden sol·licitar des d'aquest dijous, 9 de maig, cita prèvia per confeccionar la declaració de la Renda 2018 a les oficines de l'Agència Tributària distribuïdes per tot el territori nacional i en altres entitats col·laboradores.

La sol·licitud de la cita prèvia, que podrà demanar fins el proper 28 de juny, tres dies abans de la finalització de la campanya de la Renda dilluns que ve 1 de juliol, es pot fer per Internet en qualsevol moment del dia, a l' app de l'AEAT o trucant als telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 de dilluns a divendres, en horari de 9 a 19 hores.

L'atenció presencial comença el 14 de maig.

Així, els contribuents poden presentar la Declaració amb resultat a retornar a ingressar (domiciliant el pagament) a les oficines de l'AEAT, comunitats autònomes i ens locals, mentre que poden fer el mateix en els casos que resulti a ingressar (sense domiciliar) en les oficines de les entitats financeres col·laboradores.

No obstant això, també es pot presentar la declaració de la renda a través d'Internet, amb el programa Renda web, amb l'aplicació mòbil o de manera telefònica amb el pla pel qual l'AEAT telefona els contribuents i els confecciona i presenta la declaració per telèfon. Per a aquesta campanya l'AEAT ha ampliat els serveis a la 'app' i incrementa la seva capacitat global per arribar a les 500.000 trucades.

En la campanya de l'any passat es van presentar 2,17 milions de declaracions a través del servei d'assistència presencial a oficines, el que va suposar al voltant del 11% del total.



Les dates de la campanya

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2018 va començar el passat 2 d'abril per a la presentació telemàtica i per telèfon, mentre que l'atenció presencial a oficines començarà el 14 de maig. La data límit per sol·licitar domiciliacions de declaracions a ingressar és el 26 de juny, i dos dies més tard, el 28 de juny, acaba el termini per demanar cita prèvia per qualsevol via, concloent la campanya l'1 de juliol.

L'Agència Tributària preveu que en la Campanya de la Renda 2018 es registrin 20.350.000 de declaracions, fet que suposa un augment del 1,8%, dels quals 16.530.000 seran individuals (+ 2,4%) i 3 , 81 milions conjuntes (-0,8%).

D'aquest total, 14.310.000 donaran dret a devolució, un 2,4% menys, per un import de 10.468.000 d'euros (+ 4,5%), mentre que 5.160.000 sortiran amb resultat a ingressar, un 1 % menys, per import de 10.160 milions (-2,1%), per l'exempció de les prestacions de paternitat i les deduccions recollides en els Pressupostos de 2018.

Així mateix, estima que hi haurà unes 875.000 declaracions negatives i altres, fet que suposa un increment del 9,9% respecte a l'any anterior. Amb aquestes xifres, l'AEAT calcula que es registrarà un resultat net negatiu de 308 milions d'euros, enfront del positiu de 365 milions d'euros de l'any passat.