Unes 28 explotacions gironines obren les portes per «Benvinguts a pagès»

«La festa de la pagesia catalana», segons els organitzadors de la campanya «Benvinguts a pagès» que incentiva explotacions agrícoles i ramaderes catalanes a obrir les seves portes, retorna arreu de Catalunya en la seva quarta edició durant el primer cap de setmana de juny. En el cas de les comarques gironines, els responsables de la iniciativa confirmen que s'han inscrit «un total de 28 granges i pagesos, una vintena de restaurants, una quarantena d'allotjaments i una vintena d'activitats complementàries». Segons els organitzadors, «Benvinguts a Pagès» és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través de Prodeca, i del Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana de Turisme. Hi col·laboren la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme, així com nombroses entitats i associacions del sector de tot el territori català.

El director de Prodeca, Ramon Sentmartí, especifica que el projecte ofereix una gran diversitat d'experiències, per exemple, al voltant de granges de vaques, ovelles i cabres, algunes de les quals mostren com elaboren formatges i iogurts; productors d'oli, mel, horta, fruita, bolets, plantes aromàtiques o cellers que proporcionen tastos de vi, entre altres. Sentmartí apunta que, com a valor afegit, «bona part de les explotacions són de producció ecològica». El mateix reconeix que «d'arreu de Catalunya hi participen unes 200 explotacions de tota mena», varietat que es deu al fet que «tenim la sort que som un país molt divers, amb molts microclimes i paisatges diferents que ofereixen una riquesa d'aliments excepcional, des de formatges i fruita d'alta muntanya fins a arrossos del Delta de l'Ebre».

Sentmartí puntualitza que «les inscripcions ja han finalitzat, però com que demanem certs requisits, com ara el segell de venda de proximitat que alguns participants han de sol·licitar, hi ha un cert temps de marge en el qual encara es pot afegir alguna explotació». Segons el director de Prodeca, la campanya persegueix diversos objectius: «Fer valdre i promocionar el sector primari; incentivar les explotacions i els seus productes estretament arrelats al territori i que formen part del nostre patrimoni agroalimentari; incentivar el negoci i fer créixer el nombre de consumidors habituals al llarg de l'any o promoure el lleure i la pedagogia a través del sector». Sentmartí subratlla que «aquesta és la quarta edició de la iniciativa i, segons les enquestes, el 80% de visitants compra productes a les explotacions que obren les portes durant el cap de setmana de «Benvinguts a Pagès». L'any passat, la iniciativa va tenir prop de 30.000 visitants i, en aquest sentit, volem que sigui una campanya per promocionar nous productes i fidelitzar clients».



Informació per als visitants

Ramon Sentmartí explica que «les visites són gratuïtes i no cal inscripció, però recomanem a la gent interessada que consulti el web www.benvingutsapages.cat, en què poden veure l'oferta d'explotacions que hi ha» dirigida a un públic internacional, amb la informació en anglès i francès. El mateix concreta que «el visitant pot arribar entre les deu del matí i les dues del migdia i/o entre les quatre i les set de la tarda, tenint en compte que a cada hora en punt es fan rutes per rebre els visitants i mostrar l'explotació. A més, la majoria d'explotacions després ofereixen tastos dels productes».