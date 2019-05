Agroalimentació i gasos d'efecte hivernacle

El transport i la ramaderia acumulen el major volum d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH). Tot sembla indicar que la ramaderia i el transport són els subsectors que generen major nombre d'emissions de gasos efecte hivernacle segons les conclusions preliminars d'un estudi iniciat per la Reial Acadèmia d'Enginyeria (RAI) i que també ha posat de manifest la recent disminució del pes dels cultius en el total de les emissions. La part tècnica de l'estudi ha recaigut en els investigadors del Centre d'Estudis i Investigació per a la Gestió de Riscos Agraris i Mediambientals (CEIGRAM) i de l'Acadèmia, Alberto Sanz Cobeña i Eduardo Aguilera.

«La Reial Acadèmia d'Enginyeria inicia una anàlisi sobre les emissions de GEH en el sector agroalimentari espanyol amb una nova metodologia que permet integrar tota la cadena de valor de la producció». Aquestes conclusions preliminars es van presentar el passat 2 d'abril a València, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la Universitat Politècnica de València -ESTSIAMN. Fins a València s'han desplaçat per a la presentació de l'estudi, el conseller de la Reial Acadèmia d'Enginyeria, Jaime Gómez-Arnau, amb el director gerent de l'entitat , Javier Pérez de Vargas. Els investigadors del CEIGRAM han detallat la metodologia i han avançat els primers resultats d'aquest ambiciós projecte.

Els resultats i les conclusions finals d'aquest estudi estaran a partir de l'estiu de 2019 i posaran de manifest els «punts calents» en les emissions de GEH al sistema agroalimentari espanyol, en qualsevol baula de la producció agrícola, la seva transformació en aliments o pel que fa al consum final.

La novetat d'aquest estudi rau en la nova metodologia que l'equip d'investigadors han desenvolupat i que busca quantificar adequadament les emissions de gasos efecte hivernacle. L'estudi del sector agroalimentari és el primer que es realitza amb aquest model, però està previst que s'analitzin altres sectors de l'economia espanyola. Posteriorment, la segona fase d'aquest projecte consistirà en la seva aplicació a escala internacional.

La metodologia que ha presentat la RAI inclou el sistema en la seva totalitat i permetrà obtenir dades d'emissions per cultiu, tipus de ramaderia i sector alimentari. «Permetrà la identificació de punts febles en cada subsistema, desequilibris i vulnerabilitats més aparents, i l'anunciació de possibles estratègies de mitigació i d'adaptació», apunta el conseller de la Reial Acadèmia d'Enginyeria, Jaime Gómez-Arnau. Com han explicat els investigadors del projecte, «la metodologia que la Reial Acadèmia d'Enginyeria està desenvolupant per analitzar els gasos d'efecte hivernacle en el sector agrícola espanyol inclou l'anàlisi de les emissions associades a la tracció animal i mecànica, les emissions directes i indirectes d'òxid nitrós, la crema de residus agrícoles, el balanç de carboni en el sòl i en la biomassa llenyosa, l'ús d'energia (tant combustible com electricitat), la producció de fertilitzants i fitosanitaris de síntesi, la fabricació de maquinària i de la infraestructura de regadiu i hivernacles, la generació de metà en cossos d'aigua usats per al reg i les emissions de les explotacions ramaderes, en particular de metà, en el cas dels remugants». A més, s'analitza la cadena alimentària posterior, el consum i la gestió de residus del sistema en el seu conjunt.

L'estudi inclourà factors d'emissió específics del clima mediterrani per a l'estimació d'òxid nitrós i s'ajustaran els factors d'emissió de la producció d'insums als canvis tècnics que han tingut lloc en les seves respectives indústries. D'aquesta manera, es podrà estimar l'evolució dels valors en l'últim segle i mig. Segons Jaime Gómez-Arnau, «hi ha un nombre molt reduït d'estudis que considerin les característiques específiques de l'agricultura mediterrània i integrin tota la cadena alimentària per calcular les emissions amb més fiabilitat». «A més -continua- cal relacionar l'augment de les productivitats amb l'evolució de les emissions per conèixer els canvis en la petjada de carboni total». Per completar l'estudi, està previst que s'incorporin altres anàlisis realitzades prèviament per l'equip d'investigació, relacionades amb la intensitat energètica de les entrades, les emissions d'òxid nitrós en condicions mediterrànies, l'evolució històrica dels estocs de carboni a terra i dels impactes del sistema i les metodologies de càlcul total. En una segona fase, la RAI compararà el sistema agroalimentari espanyol amb el d'altres països del nostre entorn.

Em sembla convenient afegir algun coneixement sobre la RAI. La Reial Acadèmia d'Enginyeria d'Espanya és la institució que promou l'excel·lència, la qualitat i la competència de l'enginyeria espanyola en les seves diverses disciplines i camps d'actuació. Es va crear el 1994 i està formada per 60 professionals destacats de les diferents disciplines de l'enginyeria i l'arquitectura provinents dels àmbits acadèmic i empresarial.

En els últims anys, ha definit un nou model d'institució orientat al servei a la societat espanyola, a la seva administració, institucions, empreses i ciutadans. Aquest model s'ha concretat a través de la seva actuació com a organisme consultiu independent, d'alt nivell, en matèries relacionades amb l'enginyeria, la sostenibilitat, la tecnologia, la innovació, el desenvolupament basat en la digitalització i l'educació, segons informacions facilitades per Alicia Namesny, enginyera i sòcia d'Agroprés.