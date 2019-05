Automobile Barcelona 2019 arranca el seu centenari amb la mirada en el futur elèctric

L'Automobile Barcelona, el Saló Internacional de l'Automòbil organitzat per Fira de Barcelona, obrirà les seves portes al públic aquest dissabte (fins al proper 19 de maig), posant en relleu que el sector de l'automoció està en ple procés d'electrificació que no té marxa enrere.

En la seva edició centenària, les principals marques del sector (45 en total) han presentat les seves últimes novetats i, sobretot, la seva visió sobre la mobilitat del futur, que passa tant per models electrificats com per l'oferta de serveis.

Per exemple, Volkswagen hanpresentat el seu nou model 100% elèctric, l'ID.3, amb autonomies que oscil·laran entre els 330 i els 550 quilòmetres i del que preveu vendre una mitjana de més de 100.000 unitats a l'any. La marca alemanya ha rebut 10.000 comandes en menys de 24 hores.

Entre les japoneses, destaca Subaru, que ha viatjat a la ciutat Comtal amb els seus dos primers models híbrids, que arribaran a la tardor, mentre que la txeca Skoda també ha presentat el Superb híbrid i el Citigo elèctric, mentre que Audi ha mostrat el seu cinquè model elèctric, el Q4 e-tron, que arribarà a la tardor.

Renault ha aprofitat també la cita barcelonina per donar a conèixer la seva visió del transport de persones sostenible a l'abast de tothom. Considera que la mobilitat serà elèctrica, connectada i autònoma, tres paràmetres que compleix el concept EZ-GO, un «robot-taxi del futur», mentre que Mercedes-Benz ha mostrat l'EQC, el primer model de la seva nova marca de vehicles 100% elèctrics EQ.

La marca alemanya s'ha proposat liderar la mobilitat sostenible i per a això ha accelerat l'electrificació dels seus vehicles, amb l'impuls de l'expansió de la seva cartera de productes formada per la marca EQ, amb una inversió d'uns 10.000 milions d'euros.

Alhora, la sud-coreana Hyundai ha exhibit el Nexo, el primer vehicle d'hidrogen que es comercialitzarà a Espanya, així com tota la seva gamma N i N Line, des dels i30 cinc portes i fastback fins al Tucson N Line, disponible per primera vegada al territori nacional.



Peticions al govern

Els fabricants d'automòbils també han aprofitat l'Automobile Barcelona com a aparador per demanar al Govern estabilitat política i regulatòria perquè es buidin tots els dubtes que envolten al sector de l'automòbil, com, per exemple, la demonització del dièsel i la incertesa de l'usuari sobre quin cotxe comprar.

Així mateix, l'organització de l'esdeveniment ha posat a disposició dels usuaris un espai (Connected Street) de demostracions dels diferents nivells d'automatització en els vehicles, des de l' e-call (avís d'emergència automàtica en cas d'accident), els sistemes de frenat d'emergència fins a la conducció sense pilot.

En un context d'electrificació, digitalització i conducció autònoma, en l'Automobile Barcelona els més nostàlgics tenen l'oportunitat de retrocedir en el temps a través d'un espectacle audiovisual que recorre els darrers 100 anys de la història d'automoció. També hi ha una mostra d'un total de 26 vehicles clàssics distribuïts per dècades.

L'Automobile Barcelona obrirà les seves portes al públic de l'11 al 19 de maig i reunirà per primera vegada tots els grups d'automoció. Serà el rei Felipe VI qui, com feia el seu besavi Alfons XIII el 1919 i juntament amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, inauguri aquest divendres el saló en el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.