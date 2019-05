Creixen un 5% els accidents laborals a les comarques gironines des del gener

Nou repunt de l'accidentalitat laboral a les comarques gironines. CCOO va presentar ahir les dades de sinistralitat a la demarcació. Des de principis d'any, han crescut prop d'un 5% els accidents laborals en jornada de treball. Entre gener i març se'n van produir 2.644 (l'any 2018 van ser 2.521). A més, en els últims dos mesos (abril i el que portem de maig) n'hi han hagut set més. D'aquestes, 2.623 han estat lleus; 24 greus, un de molt greu i tres han estat mortals.

Per sectors, entre gener i març, el gruix més important l'ha registrat l'àmbit del sector serveis amb 1.326, un 2,16% més que l'any anterior. Malgrat això, el sector que més ha incrementat en accidents és el de la construcció, amb un 12,99%. Durant el primer trimestre de l'any, hi van haver 426 sinistres, davant dels 377 de l'any passat. En sector industrial, n'ha registrat 725, un 2,42% menys que al 2018 i el de l'agricultura, 107, un 3,88% més.

En aquest sentit, el responsable de Salut Laboral de CCOO, Francesc Montoro, assegura que la sinistralitat en el sector de la construcció és «preocupant». «L'augment que hi ha hagut a Girona és el més alt de tots els sectors i de totes les províncies», remarca. I és que durant tot l'any passat, l'índex d'incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa en aquest sector a Girona va ser de 8.047 per cada 100.000 treballadors accidentats. Una xifra molt superior als 7.578 de Lleida; els 7.318 de Barcelona o els 6.959 de Tarragona. Segons Montoro, les dades no són «gens optimistes» i cal que es prenguin accions «decidides i efectives».

Durant els tres primers mesos de l'any hi van haver dos accidents mortals. Una xifra que, segons Compte, augurava un descens del 50% d'aquesta tipologia però el mort en un pesquer del Port de la Selva el 3 de maig ha fet enfilar la xifra i es preveu que la tendència sigui similar a la de l'any passat. «Des de fa 15 mesos, a Girona hi ha un accident mortal al mes», remarca. Per sexes, els homes continuen patint més accidents laborals (1.971) davant dels 673 que han patit dones.



Són les pitjors de Catalunya

El secretari general de Comissions Obreres a Girona alerta que les dades continuen a l'alça i que en els darrers cinc anys no han deixat de pujar. «No només continuen incrementant sinó que, a més, són les pitjors de Catalunya», va dir. En aquest sentit, insisteix que la reforma laboral hi ha tingut una especial incidència. Per això, reclama la derogació de la reforma però també més implicació a les empreses i a l'administració i eines per combatre aquesta situació.

En aquest sentit, Montoro insisteix que la tipologia de contracte també incideix en la seguretat laboral dels treballadors. Per això, ha detallat que l'any passat l'índex d'incidència va ser de 5.317 en contractes temporals davant dels 2.708 en contractes indefinits. «Això significa que el treball estable implica menys accidentalitat», afegeix. El sindicat va presentar les dades en el marc d'una jornada coincidint amb el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball.