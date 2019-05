La gironina AD Bosch es ven el 75% del seu negoci al grup francès Autodistribution

El president d'AD Parts ha arribat a un acord amb Autodistribution (AD França) per vendre-li el 75% del seu negoci de recanvis -AD Bosch, amb central a Girona- a través de la societat conjunta AD Parts Intergroup.

La creació de la societat conjunta AD Parts Intergroup entre el grup espanyol AD Parts i l'holding Autodis (al qual pertany Autodistribution) tenia com a destinació concentrar distribució, començant per la pròpia. L'objectiu és crear un gran operador capaç de fer front als reptes als quals sens dubte haurà d'afrontar la distribució. Altres socis del grup podrien seguir el mateix camí.

I predicant amb l'exemple, ha estat el mateix president d'AD Parts el primer a fer el pas d'integrar el seu propi negoci de recanvis, AD Bosch, amb central a Girona, en aquesta societat conjunta en vendre-li el 75% de les accions a Autodistribution.

Un camí que poden seguir altres socis del grup, sempre amb l'objectiu de crear un gran operador capaç de fer front als reptes als quals sens dubte haurà d'afrontar la distribució.

Totes dues societats, durant més de trenta anys desenvolupant estrets vincles com a socis d'AD International, havien ja primer intensificat aquesta relació quan el 2017 van comprar conjuntament l'empresa de suport tècnic Grup Eina Digital, cristal·litzant posteriorment amb la creació al 50% d'AD Parts Intergroup, societat concebuda, van dir llavors, «per al desenvolupament de productes comuns».



Una nova etapa

«Acabem d'obrir una gran etapa amb la materialització d'aquesta associació amb els nostres col·legues francesos. Hem treballat junts des de fa anys en AD International i el coneixement comú ens ha permès desenvolupar una confiança recíproca i la voluntat d'anar més lluny. Ho tenim tot a favor per accelerar el creixement d'AD Bosch i d'AD Parts a Espanya», va ressaltar Josep Bosch Sayols, fundador d'AD Bosch i president d'AD Parts i també d'AD Parts Intergroup.

Aquesta és la declaració formal, que en altres paraules es pot entendre com que es tracta d'una operació que hauria de ser només la punta de llança perquè uns altres se sumin al projecte, donant continuïtat tant als socis d'AD Parts com al mateix grup, concentrant força, i força estable a més, per distanciar-se d'altres competidors d'una banda i poder competir amb altres grans monstres de la distribució.

Josep Bosch Merino, director general d'AD Bosch i fill del president d'AD Parts, mostra la seva satisfacció per la nova etapa que inicia ara la companyia després que els francesos d'Autodistribution hagin comprat el 75% de les accions de l'empresa espanyola. Un moviment, assenyala, que «sens dubte reforçarà les aliances i col·laboració ja existents entre AD Parts i Autodistribution».