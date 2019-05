Llogar un apartament aquest estiu és un 9% més car a Espanya

El preu mig per reservar un habitatge vacacional per 4 persones en una costa peninsular espanyola aquest estiu ronda els 770 euros per setmana, la qual cosa suposa un increment de gairebé el 9% pel que fa a l'estiu del 2018, segons l''Informe sobre Preus del Lloguer Vacacional a la Costa Espanyola' elaborat per Spain-Holiday. Aquest informe analitza els preus de mitjana per setmana de cadascuna de les 10 costes espanyoles seleccionades, ofereix una comparativa entre elles i mostra la diferència de preu del lloguer vacacional entre la temporada alta -juliol i agost- i la temporada mitjana -juny i setembre. En aquest sentit, el viatger pot arribar a estalviar fins a un 61% en la seva reserva d'allotjaments durant la temporada mitjana.