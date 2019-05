El programa anual de la FOEG per acostar l'empresa a les escoles arriba a 2.700 alumnes

El projecte «Jo de gran vull ser com tu», que impulsa la patronal gironina FOEG per quart any consecutiu, s'ha consolidat com un programa de referència per traslladar els valors empresarials als alumnes. Aquest 2019, i des que es va iniciar el projecte, s'arribarà a 2.700 alumnes de sisè de primària de les comarques gironines.

En aquesta nova edició hi participaran uns 700 alumnes de diferents escoles gironines que visitaran una vintena d'empreses.

El projecte compta amb el suport d'ACCIÓ-Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona i amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament .

La iniciativa, que és pionera a Catalunya, té per objectiu acostar la tasca empresarial a les escoles a través de xerrades als centres escolars i visites a empreses. A més, es combina amb una altra fase, que està tenint molt bona acollida, on els alumnes desenvolupen projectes empresarials. Alguns dels professors i directors d'escoles que han participat en el programa asseguren que contribueix a transmetre als alumnes els valors de constància, esforç, i perseverança que s'associen a l'empresa. «Són uns valors que estan en sintonia amb el nostre projecte educatiu i la iniciativa de la patronal gironina és una eina més que tenim per dur a terme la nostra tasca» explica Victòria Romero, directora de l'escola Josep de Ribot de Vilamalla. Per la seva banda, Maria Codina, professora d'anglès de l'escola El Bosc de la Pabordia de Girona i impulsora del projecte d'emprenedoria d'aquest centre, afirma que «el programa permet als alumnes no només conèixer què fa un empresari sinó com s'organitzen les feines en una empresa o les diferents categories laborals».

El director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona Josep Polanco, assegura que aquesta iniciativa «permet mostrar la importància de la figura de l'empresari en la promoció de l'emprenedoria i posar en valor tot el que genera una empresa pel que fa a desenvolupament de l'economia productiva». «És una actitud – la que s'associa a l'empresari– que s'ha de conrear entre els nens i nenes; i que es comenci a fer una tasca d'ensenyament d'aquests valors és fonamental», va afegir Josep Polanco.

Els responsables de la patronal destaquen que es tracta d'una programa que té un gran èxit i que cada any rep un gran nombre de peticions d'escoles que hi volen participar. «Tenim ganes de que aquest projecte creixi i que hi puguin participar més escoles i estem molt agraïts de la col·laboració de les empreses i del suport que rebem de la Generalitat», afegeixen des de la FOEG.

A més, arran del projecte alguns pares han demanat a la patronal gironina poder rebre assessorament per part d'empresaris per tenir més elements de cares a que els seus fills puguin encaminar els estudis i el futur laboral.

El president de la FOEG, Ernest Plana, destaca el gran aprenentatge que suposa aquest programa tant per als alumnes com per els empresaris que hi participen. « En les xerrades que he tingut l'oportunitat d'oferir als alumnes he detectat que la majoria d'ells mostren un gran interès pel que explico sobre el món de l'empresa. Considero que els 11 i 12 anys és una edat molt adequada perquè els empresaris els traslladem els nostres coneixements i aquest programa permet fer-ho de la manera més directe possible i també permet veure de prop el dia a dia d'una empresa», va afegir Plana.

Les enquestes fetes fins ara per la patronal gironina als participants, en el marc del programa, posen de manifest que cal continuar aprofundint en el coneixement de la tasca que realitzen els empresaris i emprenedors i del valor social de l'empresa. La finalitat és que els alumnes consolidin valors de l'esforç, del treball, de la creativitat, de la constància, del treball en equip i que tinguin una visió més àmplia del teixit empresarial, un repte que s'està assolint.

La patronal gironina considera molt important reivindicar la figura de l'empresari i el seu paper clau en la creació de llocs de treball, creixement econòmic i benestar.