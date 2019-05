Pronunciament a favor de la feina de les granges i els escorxadors catalans

Recuperant la notícia de l'ocupació per part d'un grup d'animalistes de l'escorxador Friselva (Riudellots de la Selva) el passat 16 d'abril, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya afirma a través d'un comunicat que «a tota la gent que treballem en o per al camp i amb la finalitat de produir aliments de qualitat per a tota la societat, ens ofèn profundament el menyspreu que els animalistes atorguen als múltiples esforços que fan els ramaders de Catalunya per tal d'adaptar-se a la normativa europea de benestar animal i seguretat alimentària, una de les més estrictes del món».

En aquest sentit, el Col·legi remarca que «aquests esforços esdevenen titànics en un sector on els marges comercials són irrisoris i que, a més, no depenen del ramader, que és, de fet, el més interessat a reforçar la bona imatge de les seves granges i la cadena alimentària que se'n deriva (com ara els escorxadors i les indústries càrnies)». La institució subratlla que «respectem que aquests animalistes no mengin carn, però esperem el respecte al dret a menjar-ne». Fent referència als animalistes que van ocupar la granja de Riudellots i també la de Sant Antoni de Vilamajor, «demanem que aquesta gent sigui detinguda i sancionada, i que l'administració defensi el sector ramader».