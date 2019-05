Uber tanca el primer dia a la Borsa amb una caiguda del 7,56% fins als 41 dòlars

Uber va tancar aquest divendres la seva primera jornada en Wall Street per sota del seu preu de sortida, a 41,60 dòlars l'acció, una caiguda del 7,56%, la qual cosa implica que ha aconseguit una capitalització de mercat per sota dels 70.000 milions de dòlars.

La companyia de lloguer de vehicles amb conductor es va estrenar pocs minuts abans de la mitja sessió amb una primera cotització de 42 dòlars per acció i va estar per sota del preu de sortida fixat ahir, de 45 dòlars per acció per als 207 milions de títols que es negociarien en Wall Street.

La capitalització borsària d'Uber, a l'espera de conèixer el tancament de Wall Street, s'acostava uns 70.000 milions d'euros, amb el que supera a totes les grans empreses espanyoles, excepte Inditex.

Les tres majors companyies espanyoles per capitalització borsària són en l'actualitat la tèxtil Inditex, amb més de 78.500 milions d'euros; el Banc Santander, amb gairebé 67.000 milions; i l'energètica Iberdrola, amb més de 52.000 milions.