Com en tot negoci, en l'àmbit dels serveis d'inversió també hi ha la possibilitat de fraus o enganys especialment dirigits als petits inversors. Cal estar alerta perquè el nostre estalvi no es vegi en perill. Amb l'expressió col·loquial de xiringuitos financers s'anomena aquelles persones o societats que ofereixen serveis d'inversió sense estar autoritzades per a això. Per tant, l'expressió correcta és empreses no autoritzades o no registrades. Recordeu que només aquelles empreses autoritzades per la CNMV o pel Banc d'Espanya poden oferir serveis d'inversió, i que l'autorització només es concedeix quan les empreses compleixen certs requisits.

En no haver estat autoritzades, ningú coneix si disposen de capital suficient, si la seva organització o mitjans són adequats, si compleixen els criteris d'honorabilitat, etc. Per tant, no ofereixen cap garantia als inversors. A més, en no estar registrades ni a la CNMV ni al Banc d'Espanya, eludeixen els controls als quals es troben sotmesos les entitats legals, de manera que la desprotecció de l'inversor és total.

Els xiringuitos financers utilitzen com a principal argument de captació de clients la promesa d'obtenir rendibilitats elevades, superiors a les que ofereixen les altres empreses legals, i el mercat en general. Les tàctiques que usen per a la captació de clients se solen caracteritzar per la seva insistència i pressió per a la presa de decisions.

Les seves operacions es caracteritzen per la seva irregularitat, oferint inversions exòtiques i sofisticades que no justifiquen els clients i que en molts casos desemboquen en la pèrdua dels estalvis que els van ser confiats. No són capaces ni tenen intenció d'aconseguir els resultats tan positius que havien promès i no poden justificar les pèrdues mitjançant arguments legals, desapareixen o canvien la seva denominació. El fet que facin una proposta d'inversió amb expectatives d'una rendibilitat per sobre de les que estan oferint els productes tradicionals ens ha de fer desconfiar. Els xiringuitos financers solen exigir que els diners es dipositin en un compte corrent a nom d'una societat estrangera.