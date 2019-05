L'atenció per fer la renda comença dimarts vinent

? La Campanya de la Renda de 2018 va començar el 2 d'abril per a la presentació telemàtica i per telèfon, mentre que l'atenció presencial en oficines començarà demà. La data límit per sol·licitar domiciliacions de declaracions a ingressar és el 26 de juny, i dos dies més tard, el 28 de juny, acaba el termini per sol·licitar cita prèvia per a qualsevol via, concloent la campanya l'1 de juliol. L'Agència Tributària preveu que en la Campanya de la Renda del 2018 es registraran 20,35 milions de declaracions, la qual cosa suposa un augment de l'1,8%, dels quals 16,53 milions seran individuals i 3,81 milions conjuntes.