Palafrugell és dels pobles de Catalunya amb les pensions més baixes

La pensió contributiva mitjana a Catalunya el 2018 va superar per primera vegada els mil euros, situant-se en els 1.008 euros, un augment anual del 3,7%, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Pel que fa al nombre de pensions, van augmentar un 1,1% respecte a l'any anterior, fins a les 1.071.954, amb 2,2 pensions per cada 10 habitants, una xifra que es manté des del 2014. Principalment les pensions són del règim general (78,9 per cent) i el règim especial d'autònoms (18,6 per cent), tot i que una és 1,5 vegades més elevada que l'altra (1.079 euros i 693, respectivament).

Sant Cugat és el municipi català de més de 20.000 habitants on els pensionistes cobren més (1.257 euros), seguit de Tarragona (1.136 euros) i Barcelona (1.121 euros). En canvi, les pensions més baixes en aquest tipus de ciutats són a Palafrugell (830), Lloret de Mar (832) i Sant Feliu de Guíxols (837). Del total de pensions, 1.102.326 van ser de jubilació (64,8%), 387.248 de viduïtat (22,8 per cent), 163.896 d'incapacitat permanent (9,6%), 47.086 d'orfenesa (2,7 per cent) i 1.398 a favor de familiars (0,1 pe cent). El nombre de pensions de jubilació ha augmentat un 1,7% respecte a l'any anterior, mentre que la resta s'han mantingut estables. Un 55,2% de les pensions contributives són percebudes per dones i un 44,8%, per homes, amb una pensió mitjana de 783 euros i 1.286 euros, respectivament. Això implica que l'import cobrat per les dones és un 39,1% inferior al percebut pels homes. L'any 2011 el diferencial era del 42,9%.

De les comarques gironines, el Gironès és la que té més pensions, 35.764. La comarca del Barcelonès és la que té un nombre més elevat de pensions (545.732), seguida pel Vallès Occidental amb 197.540 pensions i el Baix Llobregat amb 170.138 pensions.

Pel que fa a les comarques tarragonines, encapçala en nombre de pensions el Tarragonès amb 46.841 pensions. El Segrià és la comarca lleidatana amb el nombre més gran de pensions, 44.587. El nombre de pensions ha disminuït respecte de l'any anterior en sis comarques, ha baixat especialment a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En canvi, al Baix Penedès, la Cerdanya i el Solsonès és on s'han produït els augments anuals més importants. Pel que fa al nombre de pensions respecte a la població, les comarques amb més pensions per cada 10 habitants a Cataluya són el Berguedà, el Ripollès i la Terra Alta, i a l'altre extrem hi ha l'Aran, la Cerdanya i l'Alt Empordà.

Pel que fa a la prestació mitjana, les fortes diferències que hi ha entre les comarques mostra una correlació amb la presència del règim general i del règim de treballadors autònoms. Així, per exemple, la comarca que té la proporció més alta de pensions del règim d'autònoms, que és la Terra Alta (60,8 per cent), també és la que presenta una pensió mitjana més baixa (714 ?).

D'altra banda, la pensió mitjana més alta es percep al Barcelonès (1.091 euros), que és de les comarques amb la proporció més baixa de persones en règim d'autònoms. La pensió mitjana ha augmentat a tots els municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya, i amb els majors augments a Vila-seca (4,6%), el Masnou (4,3%), Olot (4,2%) i Premià de Mar (4,2%). Pel que fa al nombre de pensions, els municipis on més ha augmentat són Salou, Calafell i Vila-seca. Barcelona és l'únic municipi on el nombre de pensions ha disminuït (0,1%).

Els municipis amb més pensions per cada deu habitants són Manresa, Olot i Igualada, i els municipis que en tenen menys són Salou, Lloret de Mar, Sant Cugat del Vallès i Vila-seca.