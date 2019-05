La compravenda d'habitatges puja un 3,61% a Girona el primer trimestre

La compravenda d'habitatges va pujar un 3,61% a Girona durant el primer trimestre del 2019 en comparació amb el mateix període del 2018, segons dades del Col·legi de Registradors. A Catalunya l'increment va ser del 4,79%, i destaca el creixement del 12,31% pel que fa als pisos nous, mentre que els de segona mà van créixer un 3,58%.

A Girona, hi van haver 2.858 operacions, 392 de nous pisos i 2.466 de segona mà. Així, el creixement va ser del 3,61%, 3,37% i 3,65%, respectivament. Malgrat créixer un percentatge petit és el millor primer trimestre des de 2007.

Tant a Catalunya com a Girona la pujada és inferior a la mitjana estatal, que va ser del 8,78% en general -13% en el cas de l'habitatge nou i 7,89% el de segona mà.

En total, es van registrar 21.877 compravendes a Catalunya, 3.557 de nous habitatges i 18.320 de segona mà. A escala estatal la xifra total va ser de 133.860 compravendes, un 11,4% més que el trimestre anterior i és el segon major resultat trimestral des de mitjans del 2008.

Durant el primer trimestre de l'any ha continuat el creixement pel que fa al nombre d'operacions i se n'acumulen 82.698 en els darrers 12 mesos, de les quals 12.283 d'habitatge nou i 70.415 de segona mà.

Per territoris, Lleida és on més van augmentar, amb un 12,45% interanual i 1.013 compravendes. El major creixement es va donar en habitatge nou (57,84%), mentre que el de segona mà va pujar un 4,06%. A la resta de territoris els creixements van ser més moderats: 6,74% a Tarragona, 4,14% a Barcelona i 3,61% a Girona.

A Barcelona es van fer 15.153 operacions, 2.667 de nous habitatges (13,19%) i 12.486 de segona mà (2,73%). En el cas de Tarragona, el major increment es dona en el d'habitatge de segona mà (7,77%), mentre que els nous creixen però lleugerament (0,07%) i s'assoleix un creixement general del 6,74% amb una xifra de 2.853 operacions.

Dels compradors, el 87,95% tenien origen estatal i el 12,05% eren estrangers. El pes dels estrangers es manté idèntic al del trimestre anterior però per sota del que es va assolir el primer trimestre del 2017. Amb aquestes xifres Catalunya és la sisena comunitat en compravendes per part d'estrangers, precedida per Illes Balears (27,41%), Illes Canàries (27,39%), País Valencià (25,57%), Múrcia (20,15%) i Andalusia (12,05%).

El preu per metre quadrat d'un pis hipotecat a Catalunya es va situar en 1.664 euros, un 6,64% més que en el mateix trimestre del 2018.



521.550 compravendes a l'Estat

A l'Estat, l'acumulat dels darrers 12 mesos és de 521.550 compravendes, s'acumulen tres trimestres consecutius amb més de 500.000 compravendes interanuals i s'arriba així a màxims dels darrers deu anys. Pel que fa a l'habitatge nou es van registrar 25.475 compravendes, el major resultat des de mitjans del 2014, amb un increment intertrimestral del 17,1%. El de segona mà ha registrat 108.385 compravendes, un 10,1% més que el trimestre anterior i és el tercer major resultat dels últims dotze anys.

El 12,20% de les compres corresponen a estrangers, la qual cosa suposa una davallada, ja que el trimestre anterior eren el 12,66% del total. Per nacionalitats, els britànics lideren el rànquing amb un 13,79%, tot i que per sota de les xifres d'anteriors trimestres. Els segueixen els francesos (7,56%), alemanys (6,89%) i marroquins.