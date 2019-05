La Fageda ven un 22% més de melmelades i aposta per aquest producte estratègic

La Fageda aposta per l'elaboració de melmelades com a producte estratègic i aquesta primavera llança un nou assortiment amb set gustos diferents. Ho fa després que l'any passat aconseguissin vendre'n un 22% més respecte el 2017 i amb una facturació de 219.000 euros. En xifres globals, es van produir 37.000 quilos, un 9% més que l'any anterior. En el procés d'elaboració també s'han incorporat innovacions, com ara usar només sucre de canya, suc de llimona i la fruita i sense contenir ni conservants ni colorants. S'elabora a partir de fruites collides en finques properes i a partir d'un procés d'elaboració fet a les instal·lacions que la cooperativa té dins al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La Fageda també elabora iogurts i gelats.

L'obrador on es fan les melmelades dona feina a una trentena de persones amb discapacitat intel·lectual i funciona com un espai de treball i terapèutic. La Fageda elabora aquest producte des del 2012, moment en què va ser necessari recol·locar vint treballadors de l'antic viver forestal que s'havien quedat sense feina.

Set anys més tard, s'ha convertit en un producte estratègic. Aquesta primavera treuen un assortiment nou amb set gustos diferents (maduixa, préssec, figa, pera, pruna, tomàquet i fruits vermells). L'envàs segueix sent de vidre i està disponible en dos formats, pots individuals de 230g o dos packs amb assortits diferents.

La nova imatge també potencia la transparència (les etiquetes permeten veure el contingut del pot) i s'acompanya de l'eslògan 'L'únic secret és la bona fruita cuita lentament' per posar en valor la qualitat del producte. Cada any, la finca de la Fageda a Santa Pau (Garrotxa) acull 40.000 visitants que poden veure els vuit focs amb les vuit grans olles de cocció.

L'any 2018 La Fageda va produir 37.000 kg de melmelades (un 9% més que el 2017) i va facturar 219.000 euros amb aquest producte, un 22% més respecte l'anterior exercici. La cooperativa també elabora iogurts i gelats i dona feina a més de 300 persones.