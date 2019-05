Naturgy recorrerà la multa de Competència de 19,5 milions

Naturgy recorrerà davant l'Audiència Nacional la sanció de 19,5 milions que li ha imposat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per presentar ofertes de preus elevats al mercat majorista elèctric, que van alterar el despatx de generació per obtenir més ingressos.

Segons fonts de la companyia, l'actuació realitzada per Naturgy va complir en tot moment les regles establertes en la Llei del Sector Elèctric i la seva normativa de desenvolupament per a l'activitat de generació, per la qual cosa considera que no pot ser sancionada.

Naturgy rebutja la base de la sanció, que és que les centrals de cicle combinat no puguin oferir els seus costos reals de funcionament, ja que això suposa que no puguin recuperar els seus costos de personal, impostos i altres despeses.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar a Naturgy i Endesa sancions que sumen 25,3 milions d'euros per presentar ofertes de preus elevats en el mercat elèctric. Competència considera que les infraccions són de caràcter «greu» i incompleixen la llei del sector elèctric en tots dos casos, comeses entre octubre de 2016 i gener de 2017.