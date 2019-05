Ofertes de feina a Girona: Més de 40 llocs de treball pendents de cobrir

Selecció a Girona d'arquitectes tècnics, personal per a hotels i allotjaments, mecànics navals, caixers, etc. Si busques feina, posa atenció a aquesta notícia.

RV Hotels és una cadena d'hotels i apartaments turístics que gestionen directament en la seva totalitat i estan situats en espais d'excepcional patrimoni natural i paisatge: Terres de l'Ebre (Parc Natural del delta de l'Ebre), el Pallars Sobirà (Parc Natural de Sant Maurici) i l'Empordà. A més RV Hotels gestiona 16 complexos d'apartaments turístics situats en destinacions de sol i platja especialment a la Costa Brava, Costa Daurada i Costa Blanca. A RV Hotels estan especialitzats en turisme familiar.

Ofertes d'ocupació RV Hotels:

5 recepcionistes per a hotels. Requisits: Diplomatura en Turisme, coneixement del sistema de reserves Acigrup i de SiteMinder. Imprescindible bon nivell de Català, Castellà, nivell alt de Francès i Anglès, es valoraran altres idiomes, experiència mínima d'1 any. Més info a oferta d'ocupació Recepcionista hotel a Girona

Cap de sala per un dels nostres Hotels a l'Escala. La persona seleccionada s'encarregarà de garantir que es compleixin els protocols de servei i mantenir els estàndards de qualitat marcats per l'empresa. També ha d'assegurar el compliment i integració de normativa APPCC. Possibilitat d'allotjament. Més info a oferta d'ocupació Cap de sala hotel a Girona

Governant / a d'hotel per un dels seus Hotels a l'Escala. Es requereix: castellà i català, formació en gestió bugaderia i / o governanta. Experiència mínima de 2 anys com a Governanta. Capacitat de prendre decisions amb criteri. Capacitat de Lideratge. Flexibilitat horària. Ofimàtica: nivell Usuari paquet Office. Experiència en la gestió d'equips. Més info a oferta d'ocupació Governant / a d'hotel a Girona

10 recepcionistes per a apartaments turístics a la zona de l'Estartit, Platja d'Aro i Blanes. Les seves funcions principals seran l'atenció i informació al client. check-in i check-out, gestió de les reserves i planning, cobraments, arqueig de caixa, tancament del dia i gestió d'incidències de neteja i manteniment. Més info a oferta d'ocupació recepcionista apartaments a Girona

Cuiner / a per a hotel a Platja d'Aro. Entre d'altres requisits se sol·liciten: formació superior en gastronomia i cuina, valorable cursos de formació complementaris en aquesta branca, coneixements de protocols APPC, responsabilitat, organització i polivalència. Més info a oferta d'ocupació cuiner / a a Girona

Recepcionistes per apartaments turístics a Zona l' Estartit, amb capacitat i experiència per a la gestió integral dels nostres apartaments. Més info a oferta d'ocupació Recepcionista a Girona

Altres ofertes d'ocupació a Girona:

Mecànic nàutic. East Marina selecciona autònom per a reparacions nàutiques de qualsevol tipus d'embarcació a motor o de vela. Disponibilitat immediata. Més info a oferta d'ocupació Mecànic nàutic a Girona

per Supermercats Escudero. S'encarregarà, en el seu torn, que el centre es gestioni de forma correcta amb un equip entre 30 i 40 persones. Assignarà tasques al personal de les diferents seccions. Revisarà quadrants d'horaris, vacances. Gestionarà el tancament i la seguretat del supermercat. Garantirà l'assoliment dels objectius marcats per la direcció. Implantarà les polítiques definides per la direcció comercial amb l'objectiu de mantenir i fidelitzar la cartera de clients de l'establiment. Més info a oferta d'ocupació Cap de torn a Girona

10 avaluadors d'atenció al client