Alemanya surt del forat econòmic i dona impuls al PIB de l'eurozona

L'economia de la zona euro va registrar un creixement del 0,4% en els tres primers mesos de 2019, duplicant així el ritme d'expansió del 0,2% observat en l'últim trimestre de l'any passat, mentre que en el conjunt de la UE el PIB va créixer un 0,5%, enfront del 0,3% del quart trimestre, segons la segona estimació de la dada publicada per l'Eurostat.

Per la seva part, entre gener i març, el PIB de l'eurozona va créixer un 1,2% en termes interanuals, sense canvis respecte del trimestre precedent, mentre que l'economia dels vint-i-vuit va mantenir la seva expansió en l'1,5%.

El rebot del creixement de la zona euro reflecteix l'acceleració del ritme d'expansió a Espanya, on el PIB va créixer un 0,7%, enfront del 0,6% del trimestre anterior, així com d'Alemanya, l'economia del qual va créixer un 0,4% en els tres primers mesos de 2019, després d'estancar-se en el quart trimestre de 2018.

Entre gener i març, l'impuls domèstic de l'economia va ser positiu, amb un significatiu increment trimestral de la inversió en la construcció i en equipament. Per part seva, el consum privat també va experimentar un fort creixement durant el trimestre, mentre que la despesa pública va ser més feble que en els tres mesos anteriors. Quant al sector exterior, les exportacions i les importacions van augmentar en relació al trimestre precedent.

En comparació amb el primer trimestre de l'any passat, el PIB d'Alemanya va registrar un creixement del 0,7%, segons les dades ajustades estacionalment.

Així mateix, França, segona major economia de l'euro, va estabilitzar el seu ritme d'expansió en el 0,3%, mantenint el mateix creixement trimestral per tercer trimestre consecutiu, mentre que Itàlia, la tercera major economia de la zona euro, va sortir de la recessió amb un creixement del 0,2%.



Hongria i Polònia al capdavant

Entre tots els països de la UE, les dades de la qual estaven disponibles, les majors taxes de creixement en el primer trimestre van correspondre a Hongria (1,5%), per davant de Polònia (1,4%) i de Romania (1,3%), mentre que, per contra, Letònia va registrar una contracció de tres dècimes del seu PIB, sent l'únic membre dels vint-i-vuit a veure caure la seva activitat entre gener i març.

En el primer trimestre, el PIB dels EUA va créixer un 0,8% respecte dels tres mesos anteriors, quan havia crescut un 0,5%. En termes interanuals, l'economia estatunidenca va créixer un 3,2% en el primer trimestre de 2019.