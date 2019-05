Condemnen Cabify a admetre un empleat que va denunciar-ne les condicions

El jutjat social 2 de Barcelona ha condemnat l'empresa Vector Ronda, propietat de Cabify, a readmetre al seu lloc de treball un exconductor de l'empresa que va denunciar davant d'Inspecció de Treball les seves condicions laborals. A més, hauran d'indemnitzar l'empleat amb 6.251 euros per «vulneració de drets fonamentals». La sentència considera acreditat que l'empresa va vulnerar el dret a la indemnitat del seu empleat en acomiadar-los després de tenir constància que, dos dies abans, havia interposat una denúncia davant de Treball com a «reacció disciplinària». La sentència considera nul l'acomiadament.

El treballador va presentar denúncia davant Inspecció de Treball per incompliments dels seus drets i del conveni col·lectiu i l'acomiadament es va produir dos dies més tard. Davant d'això, la sentència considera que hi va haver una «reacció disciplinària originada per la denuncia del treballador» i, per tant, un incompliment de la prohibició expressa «d'adoptar mesures de represàlia derivades de l'actuació d'un treballador encaminada a obtenir la tutela dels seus drets».

Els fets es remunten al 23 de febrer del 2018, quan el treballador va comunicar a l'empresa que el seu vehicle havia estat retirat per la grua municipal de Barcelona per estar estacionat de forma irregular en una zona de càrrega i descàrrega. El conductor va al·legar que, fins que no cobrés la nòmina, no podia pagar la multa i sol·licitava que fos l'empresa qui retirés el vehicle.