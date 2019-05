UGT i Grupo Jorge acorden integrar 1.600 treballadors a partir de juliol

El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, va avisar que l'acord per a la internalització de 1.600 treballadors del Grupo Jorge és «un missatge molt clar» a totes les empreses del sector d'escorxadors i carni, i «un camí a extrapolar» perquè s'apliqui més enllà d'aquests àmbits. Ros va fer aquestes declaracions després de rubricar l'acord, que entrarà en vigor l'1 de juliol, amb l'administrador del Grupo Jorge, Jorge Samper, a la seu del sindicat de Barcelona. El secretari general de la UGT va celebrar que ara als treballadors se'ls podrà aplicar el conveni col·lectiu de referència i que «no hi haurà cap discriminació». Per la seva banda, la responsable del sector alimentació del sindicat, Alícia Buil, va afirmar que aquesta ha estat la internalització «més important» feta fins ara i va qualificar l'acord de «fita històrica».

El secretari general de la UGT va lamentar que fins ara s'estava produint un «frau de llei», ja que els treballadors passaven a dependre d'una empresa mercantil i en règim general, però tampoc se sabia quin conveni se'ls podia aplicar. De fet, fa uns mesos CCOO i el Departament de Treball van signar un acord en aquest sentit, tot i que UGT no el va subscriure mai. En aquest sentit, la responsable del sector alimentació del sindicat, Alícia Buil, va explicat que l'empresa els va traslladar que creia que actuava correctament perquè el Departament de Treball havia validat aquest acord.

Segons va afegir, s'havien fet reunions de seguiment entre el Grupo Jorge, Treball i CCOO, en què la internalització mai es va plantejar. «Per a nosaltres és evident que ha estat un any en cessió il·legal de treballadors», va subratllar Buil. Per a la dirigent sindical, la indústria càrnia és «molt potent» i «té molts beneficis» i, per això, «no hi ha cap excusa perquè els treballadors estiguin en una situació precària».

Buil va assegurar que «totes les empreses havien fet servir altres cooperatives o altres empreses mercantils per no regularitzar els treballadors», va recordar. D'altra banda, Buil va lamentat les «amenaces» de l'empresa de deixar l'activitat a les seves plantes de Catalunya i va assenyalar que «no només no han marxat, sinó que estan fent inversions tant a Mollerussa com a Santa Eugènia». «Va ser una amenaça per mantenir els treballadors amb por i no es denunciés la situació que hi havia», va afegir.