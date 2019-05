El 36% dels treballadors detecta discriminacions amb companys LGTBI

Un informe sobre diversitat del col·lectiu LGTBI als centres de treball , que e sva presentar ahir, per la UGT de Catalunya conclou que el 36% dels treballadors detecta actituds discriminatòries a la feina. L'informe ha estat elaborat a partir d'enquestes a 800 delegats sindicals. El 68% de les discriminacions percebudes són bromes, mentre que el 14% són insults i el 10% són assetjament laboral.

La percepció d'actituds discriminatòries s'eleva a la meitat dels enquestats entre aquells delegats que saben o perceben que tenen companys LGTBI. De fet, el 70% dels enquestats sap o percep que té companys que formen part d'aquest col·lectiu, percentatge que augmenta en el sector públic i entre menors de 35 anys.

L'informe, presentat amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia que se celebra aquest divendres, també conclou que la discriminació és horitzontal, ja que en el 66% dels casos provés dels companys de feina, en el 17% de superiors jeràrquics, en el 3% de personal a càrrec i en el 14% de persones externes a l'empresa, com ara proveïdors o clients.

Un 4% dels enquestats té coneixement de denúncies a l'empresa, un 8% ha rebut alguna queixa o consulta com a delegat i un altre 8% declara conèixer mesures d'actuació i/o prevenció conra la discriminació LGTBI al centre de treball.

El sindicat considera que els avenços cap a la igualtat formal aconseguits en matèria real «no han estat acompanyats d'una igualtat real i efectiva», i que encara «persisteixen prejudicis sobre l'orientació sexual, la identitat i l'expressió de gènere».



UGT vol que sigui a la negociació

Per revertir la situació, la UGT ha proposat algunes clàusules o temes a introduir en la negociació col·lectiva, com ara el compromís de l'empresa a vetllar per un entorn de treball lliure de discriminacions, l'adopció de plans d'igualtat i no discriminació amb protocols d'actuació concrets, equiparar els drets de matrimoni i els de les parelles de fet, tenir en compte les necessitats i drets de les persones trans al lloc de treball, desestigmatitzar les persones LGTBI amb relació al VIH, i un reglament sancionador.