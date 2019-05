Les farmàcies catalanes denuncien Glovo per vendre medicaments

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FeFac) ha presentat una denúncia al Departament de Salut contra Glovo per prestar el servei de compra, recollida i entrega de medicaments a domicili. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ja va dictar una resolució fa un any en què ordenava el cessament d'aquesta activitat, i de retirada de l'aplicació el servei de farmàcia. L'empresa va presentar recurs però va ser rebutjat. La FeFaC adjunta a la denúncia el detall d'una comanda finalitzada d'una caixa d'Ibuprofè realitzada després de l'ordre de cessament. La federació ja va iniciar accions per denunciar l'activitat de Glovo fa més d'un any.

L'empresa Glovo va respondre a la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FeFac) que no ven ni fa publicitat de medicaments, sinó que es limita a posar en contacte usuaris, farmàcies i repartidors independents a través de la seva aplicació.

Segons Glovo, els repartidors simplement actuen com a «mandataris verbals» dels usuaris que sol·liciten medicaments «no subjectes a prescripció mèdica». Per tant, afegeix la firma, les compres es fan «amb consell farmacèutic» i «sempre de forma presencial» a les farmàcies.